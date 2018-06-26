  1. هنر
  2. تئاتر
۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

زمان اجرای «خسیس» و «رویای شب نیمه تابستان» اعلام شد

زمان اجرای «خسیس» و «رویای شب نیمه تابستان» اعلام شد

دو نمایش «خسیس» و «رویای شب نیمه تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی طی روزهای آینده در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مریم کاظمی بازیگر و کارگردان تئاتر از روز ۲۱ تیر ماه سال جاری نمایش «خسیس» نوشته مولیر را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می برد.

بعد از گذشت حدود ۲۰ اجرا از نمایش یاد شده، نمایش «رویای شب نیمه تابستان» نوشته ویلیام شکسپیر به صورت یک روز در میان همراه با نمایش «خسیس» در تالار اصلی میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

در نمایش «خسیس» که چندی پیش در پردیس تئاتر تهران و سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفته بود بازیگرانی چون حسین محب اهری، هومن رهنمون و مریم کاظمی حضور دارند.

در نمایش «رویای شب نیمه تابستان» حسین محب اهری، هومن رهنمون، حسام کلانتری، راضیه ده پایینی، رضا محمدی، رسول حق شناس، آرزو رستمی، سمیه کیا، رضا نجاریان، میثم سیاه منصوری، آرزو حلاجی، الهام قراخانلو، آرزو رستمی و تعدادی دیگر از هنرمندان به عنوان بازیگر به ایفای نقش می پردازند.

کد مطلب 4331378
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها