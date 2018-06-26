زمان اجرای «خسیس» و «رویای شب نیمه تابستان» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مریم کاظمی بازیگر و کارگردان تئاتر از روز ۲۱ تیر ماه سال جاری نمایش «خسیس» نوشته مولیر را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می برد.

بعد از گذشت حدود ۲۰ اجرا از نمایش یاد شده، نمایش «رویای شب نیمه تابستان» نوشته ویلیام شکسپیر به صورت یک روز در میان همراه با نمایش «خسیس» در تالار اصلی میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

در نمایش «خسیس» که چندی پیش در پردیس تئاتر تهران و سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفته بود بازیگرانی چون حسین محب اهری، هومن رهنمون و مریم کاظمی حضور دارند.

در نمایش «رویای شب نیمه تابستان» حسین محب اهری، هومن رهنمون، حسام کلانتری، راضیه ده پایینی، رضا محمدی، رسول حق شناس، آرزو رستمی، سمیه کیا، رضا نجاریان، میثم سیاه منصوری، آرزو حلاجی، الهام قراخانلو، آرزو رستمی و تعدادی دیگر از هنرمندان به عنوان بازیگر به ایفای نقش می پردازند.