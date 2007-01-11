به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ون جیابائو در دیدار با ایهود اولمرت که روز گذشته انجام شد، گفت : استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق ایران است، اما تهران حق ندارد از این فناوری برای تولید بمب استفاده کند.

جیا بائو افزود :چین، اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت می شناسد.

وی اظهار داشت : راههای دیگری نیز برای حل پرونده هسته ای ایران وجود دارد و تصمیمی که شورای امنیت در اواخر سال میلادی گذشته در قبال ایران اتخاذ کرد؛ تصمیمی بود که به وسیله یک کشور اتخاذ شده بود.

یادآور می شود ایهود اولمرت به منظور انجام یک سفر سه روزه، روز سه شنبه وارد چین شد و قرار است امروز با هوجین تائو، رئیس جمهور چین، دیدار کند.

بر همین اساس دیدار اولمرت از چین که دومین دیدار وی ازاین کشور ظرف کمتر ازسه سال گذشته و اولین دیدار وی پس از به قدرت رسیدن در اسرائیل است؛ انتظار می رود که بر روابط دو جانبه بین دو طرف متمرکز شود.



اسرائیل که تنها طرف دارنده زرادخانه هسته ای اعلام نشده در خاورمیانه است؛ بارها با جنجال سازی درباره برنامه هسته ای ایران، تهران را دشمن اصلی خود اعلام کرده است .



طبق اظهارات مقامهای اسرائیلی ، اولمرت در چین با اشتیاق زیادی برای حمایت از موضع رژیم خود مبنی بر اعمال تحریمهای سنگین روی ایران روبرو نخواهد شد .