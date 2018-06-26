گزارش آماری تماشاگران تماشاخانه های دولتی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با پایان اولین فصل سال، تعداد تماشاگران تماشاخانه های زیر نظر اداره کل هنرهای نمایشی در هفته گذشته مشخص شد.

مجموعه تئاتر شهر از ۱۰ اردیبهشت ماه میزبان نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در سالن اصلی با گنجایش ۵۷۹ تماشاگر بود. این نمایش طی ۴۷ اجرا ۲۳ هزار و ۱۵۴ تماشاگر داشته است. طبق آمار اعلام شده برای این نمایش ۸ هزار و ۳۷۱ بلیت تمام بها، یک هزار و ۱۷ بلیت نیم بها، ۱۱ هزار و ۷۴۶ بلیت تخفیف دار و ۲ هزار و ۱۸ ۲۰۱۸ بلیت مهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۱۰ میلیارد و ۲۴۵میلیون و ۴۸۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث مرادی نیز که از ۲۱ خرداد ماه در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرای خودرا آغاز کرد طی ۱۱ اجرا که تا اول تیر ماه داشته میزبان ۷۹۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۲۳۸ بلیت تمام بها، ۱۰۳ بلیت نیم بها و ۱۸۹ بلیت تخفیف دار، ۲۶۸ بلیت مهمان ارائه شده است. گنجایش تالار چهارسو ۱۲۲ صندلی است. در گیشه برای این نمایش مبلغ ۱۳۲ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «تو مشغول مردنت بودی» به کارگردانی مژگان خالقی عنوان نمایشی است که از ۲۷ خرداد ماه در سالن قشقایی اجرای خود را آغاز کرده است. این نمایش طی ۶ اجرایی که پشت سر گذاشته ۳۱۸ تماشاگر داشته است. ۴۵ بلیت تمام بها، ۸۲ بلیت نیم بها، ۵۳ بلیت تخفیف دار و ۱۳۸ بلیت مهمان برای آن ارائه شده و در گیشه ۳۸ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال دارد. سالن قشقایی ۹۶ صندلی دارد.

اما در تالار سایه که برای ۷۲ تماشاگر گنجایش دارد نمایش «تئاتر قجری» به کارگردانی داریوش رعیت روی صحنه است. این نمایش از ۲۳ خرداد ماه اجرای خود را آغاز کرده و طی ۹ اجرای میزبان ۲۶۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۷ بلیت تمام بها، ۱ بلیت نیم بها، ۹ بلیت تخفیف دار و ۲۱۰ بلیت مهمان ارائه شده و در گیشه ۱۶ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال دارد.

دیگر نمایش تالار سایه با عنوان «پلاس پلاس به توان دو» به کارگردانی سینا شفیعی نیز از تاریخ ۲۳ خرداد ماه روی صحنه رفته و تا کنون ۸ اجرا داشته است. این نمایش با ۳۹ بلیت تمام بها، ۲ بلیت نیم بها، ۶۵ بلیت تخفیف دار و ۱۳۱ بلیت مهمان میزبان ۲۳۷ تماشاگر بوده و رقم گیشه آن به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال رسیده است.

«تصادف قطار» عنوان نمایشی به کارگردانی شقایق فتحی است که از ۲۱ خرداد ماه در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده و تا اول تیر ماه در ۱۴ اجرای خود میزبان ۴۹۱ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۹۸ بلیت تمام بها، ۲۴۰ بلیت تخفیف دار و ۱۵۳ بلیت میهمان ارائه شده و در گیشه ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برای آن ثبت شده است.

تالار هنر سالن تخصصی تئاتر کودک و نوجوان در گزارشی تعداد تماشاگران دو نمایش «گرگ سیاه و زشت» و «بزک زنگوله پا» را اعلام کرده است. نمایش بزک زنگوله پا به کارگردانی شیرین کاشفی طی سه هفته اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۱۹۳۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۹۹ بلیت تمام بها، ۵۵۸ بلیت نیم بها و ۱۲۰ بلیت با تخفیف ۲۵ درصد و ۳۶۱ بلیت مهمان ارائه شده است. این نمایش در گیشه مبلغ ۲۲۶ میلیون و ۴۸۵ هزار ریال دارد.

نمایش «گرگ سیاه و زشت» به کارگردانی ندا نوری طی ۲ هفته اول اجرای خود میزبان ۱۱۳۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۱۳ بلیت تمام بها، ۳۳۶ بلیت نیم بها، ۹۵ بلیت با تخفیف ۲۰ درصد، ۲۷ بلیت با تخفیف ۲۵ درصد، ۴۰ بلیت با تخفیف ۳۰ درصد و ۳۱۹ بلیت مهمان ارائه شده که در مجموع مبلغ ۱۱۰ میلیون و ۶۰۳ هزار ریال را شامل می شود.

تماشاخانه سنگلج دیگر تالار نمایشی تهران است که از ۲۰ خرداد میزبان نمایش «عکس خانوادگی» به کارگردانی رضا بهرامی شده است. این نمایش تا ۲۸ خرداد ماه و در اولین هفته اجرای خود میزبان ۳۴۵ تماشاگر بوده است. ۶ بلیت تمام بها، ۲۱ بلیت نیم بها، ۵۳ بلیت تخفیف دار و ۲۶۵ بلیت میهمان برای این نمایش ارائه شده و در گیشه ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال دارد.