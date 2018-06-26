موج گرما در ایلام تا انتهای هفته تداوم دارد

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شروع فصل تابستان گرمای هوا نیز با شدت بیشتری آغاز شده است.

وی افزود: بنا بر پیش بینی های صورت گرفته از روز گذشته شاهد ورود موج گرما به استان بودیم به طوری که دمای هوا حدود شش درجه افزایش یافت.

مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: بررسی نقشه های جوی نشان می دهد این وضعیت تا انتهای هفته ادامه خواهد یافت.

شیخ الملوکی اضافه کرد: دمای هوا در مدت یاد شده در مناطق شمالی و سردسیر استان تا ۴۰ درجه و در شهرستان های جنوبی حتی به ۵۰ درجه سانتی گراد نیز می رسد.

وی، ورود توده گرد و غبار به استان که تاثیر آن بیشتر در نقاط مرزی است را از دیگر پدیده های جوی تا انتهای هفته جاری ذکر کرد.