شهید و زخمی شدن شماری در جدیدترین جنایت ائتلاف سعودی در الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان یمنی در یورش جنگنده های سعودی-آمریکایی به اتوبوس حامل آوارگان در الحدیده خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ جنگنده های ائتلاف سعودی-آمریکایی اتوبوسی را در منطقه الجراحی-زبید در استان الحدیده هدف قرار دادند که بر اثر ۲۰ نفر شهید و زخمی شده اند.

این در حالی است که خبرنگار المسیره اعلام کرد: هویت ۵ شهید و ۱۱ زخمی در حمله به اتوبوس در استان الحدیده مشخص شده است.

این درحالی است که ساعاتی قبل نیز در حمله هوایی به زبید در استان الحدیده یک شهروند شهید و یک نفر دیگر زخمی شده بود.

در حمله روز گذشته به محل مسکونی البرید در شهر عمران در شمال صنعا نیز ۹ نفر از جمله شماری زن و کودک شهید و ۱۹ نفر زخمی شده بودند.