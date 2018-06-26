  1. استانها
  2. کرمان
۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز کرمان:

نمایشگاه گل‌وگیاه کرمان آغاز به‌کار می‌کند

نمایشگاه گل‌وگیاه کرمان آغاز به‌کار می‌کند

کرمان - مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت: نمایشگاه گل‌وگیاه کرمان از امروز پنجم تیرماه در پردیسان قائم (عج) آغاز به‌کار می‌کند.

ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل مشکلات مالی شهرداری کرمان، برپایی نمایشگاه گل‌وگیاه در سال‌جاری برون‌سپاری و به یکی از شرکت‌های صاحب صلاحیت در زمینه‌ برگزاری نمایشگاه سپرده شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه گل‌وگیاه عموماً جزء نمایشگاه‌های پُرمخاطب در شهر کرمان است، افزود: نمایشگاه سال‌جاری در فضایی قریب به دو هزار مترمربع و در قالب ۸۹ غرفه‌ عرضه‌ گل‌وگیاه برپا شده است.

سیف‌الهی بیان کرد: همشهریان کرمان و سایر شهرهای هم‌جوار می‌توانند از امروز تا دهم تیرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 4331559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها