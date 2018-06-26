ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل مشکلات مالی شهرداری کرمان، برپایی نمایشگاه گل‌وگیاه در سال‌جاری برون‌سپاری و به یکی از شرکت‌های صاحب صلاحیت در زمینه‌ برگزاری نمایشگاه سپرده شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه گل‌وگیاه عموماً جزء نمایشگاه‌های پُرمخاطب در شهر کرمان است، افزود: نمایشگاه سال‌جاری در فضایی قریب به دو هزار مترمربع و در قالب ۸۹ غرفه‌ عرضه‌ گل‌وگیاه برپا شده است.

سیف‌الهی بیان کرد: همشهریان کرمان و سایر شهرهای هم‌جوار می‌توانند از امروز تا دهم تیرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.