استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی در مبارزه با اعتیاد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که روز سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شداظهارداشت: مواد مخدر از معضلات مهمی است که تنها با همراهی همه دستگاههای اجرایی می توانیم برای مقابله اقدام کرد و در این راستا باید موضوع را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم.

وی افزود: خوشبختانه امروزه شاهد ترویج رویکرد و گفتمان جدیدی در زمینه مقابله با مواد مخدر هستیم که این کار با محور قرار دادن مردم و اجتماعی شدن برنامه های مقابله ای انجام می شود.

آشناگر یادآورشد: باید بپذیریم که بسیاری از امور را باید به مردم و تشکلهای غیر دولتی بسپاریم تا دستاوردهای ما بیشتر شود.

وی بیان کرد: راههای مبارزه با اعتیاد و پیامدهای آن را خود مردم بیشتر از مسئولان می دانند و اگر امور مربوط به آن را به تشکلهای غیر دولتی بسپاریم کارها روان تر می شود.

آشناگر تصریح کرد: معضل اعتیاد بخش زیادی از توان جوانان و افراد جامعه را هدر می دهد و باید مقابله با آن را با جدیت در دستور برنامه های کاهش اسیب های اجتماعی قرار دهیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: رویکرد دولت ها در مقابله و مبارزه با مواد مخدر بویژه برخورد با معتاد به صورت قهرآمیز بوده و نتیجه لازم را نگرفته ایم و این روش باید تغییر کند.

وی با ابراز نگرانی از ایجاد تنوع و تکثر در مصرف مواد مخدر اظهارداشت: به همین دلیل کار مبارزه نیز پیچیده شده و باید روشهای جدیدی را برای مبارزه اتخاذ کنیم و در برخورد با معتاد به عنوان بیمار و یا مجرم از ظرفیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی هم استفاده کنیم تا نتیجه دهد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین اضافه کرد: اگر جامعه و شهروندان با پیامدهای خانمانسوز آلودگی مواد مخدر آگاه شوند می توانند همراهی بیشتری در مبارزه داشته باشند و ما باید آگاهی بخشی را تقویت کنیم.

وی بیان کرد: در صورت مشارکت مردم و نهادهای مردمی می توانیم در کنترل آلودگی مواد مخدر موفق تر عمل کنیم و در این میان نباید از نقش رسانه های جمعی و صداوسیما در مبارزه با مواد مخدر غافل شد.

این مسئول تصریح کرد: از فعالان رسانه انتظار داریم در مبارزه با اعتیاد و انعکاس پیامدهای مصرف مواد مخدر همراهی مناسبی داشته باشند و در اطلاع رسانی موثر عمل کنند.

آشناگر با اشاره به نقش معلمان در پیشگیری از اعتیاد بیان کرد: مواد مخدر هیچ حد و مرزی نمی شناسد و همه گروهها را تهدید می کند و بیشتر مخاطب آن جوانان و نوجوانان است لذا معلمان می توانند در آگاه کردن دانش آموزان نقش موثری ایفا کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین همچنین تقویت نشاط اجتماعی را از راهکارهای کاهش اسیب های ناشی از اعتیاد دانست و اظهارداشت: شهرداری ها می توانند با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به تقویت شادی در فضای استان کمک کنند تا از آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد کاسته شود.