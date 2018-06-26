به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی دهه کرامت کشور با اشاره به اینکه امید است در این جلسه خدمتی به فکر و اندیشه اسلامی و ولایی داشته باشیم، گفت: برگزاری دهه کرامت و حقیقت آن مایه امیدواری برای همه ماست.

وی با اشاره به اینکه این ملت و مملکت در پناه اهل بیت (ع) هستند، اضافه کرد: برگزاری برنامه های مذهبی برای تثبیت نظام اسلامی و عزت بخشیدن به ملت مسلمان ایران، نقشی موثر ایفا می کند.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه پیوند جامعه با اهل بیت(ع) در دهه کرامت مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید با جنبه هنرمندانه برنامه های دهه کرامت داشته باشد که مزه آن در جان مردم بنشیند و حس ناخوشایند به مردم دست ندهد.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه باید دهه کرامت روح حیات را در جامعه بدمد و این خدمت کریمانه راهی برای دمیدن روح حیات به جامعه است، اظهار داشت: بسیار زیبا بحث نشاط و شادی در این برنامه مد نظر قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در فارس با یادآوری این مطلب که خداوند شادی غافلانه را دوست ندارد و دهه کرامت باید به شادی عاقلانه شکل بگیرد، تاکید کرد: باید بازخورد شادی دهه کرامت را از جامعه بگیریم نه اینکه به آنان گزارش بدهیم.

آیت الله دژکام با تاکید بر اینکه همراه اهل بیت (ع) بودن باعث نشاط در انسان می شود و زمانی که از آنان جدا می شویم، هیچ نداریم، اضافه کرد: به قول ملاصدرای شیرازی، «جان همه ما انسان ها، اهل بیت (ع) هستند.»

وی با تاکید بر اینکه پیوند جامعه با اهل بیت (ع) در دهه کرامت مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید با جنبه هنرمندانه برنامه های دهه کرامت داشته باشد که مزه آن در جان مردم بنشیند و حس ناخوشایند به مردم دست ندهد.