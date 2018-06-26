علی اکبر بنی طبا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قسمت اعظم خیابان چهارباغ به منظور پیاده رو سازی و راه اندازی خطوط مترو آن تخریب شده است و در همین زمان آب و فاضلاب هم برای حذف خطوط قدیمی آب و ایجاد خطوط انتقال آب با ایمنی بالاتر اقدام به حفر کرده بود.

وی بیان داشت: در میان این تعمیرات خطوط قبلی آب از جمله خط آب پردیس سینمایی چهارباغ به انشعابات جدید آب وصل شد.

سخنگوی آبفای استان اصفهان گفت: اما این در حالی است که پردیس سینمایی چهارباغ تاسیسات جدید آب داشت که این موضوع به ما اعلام نشده بود و چون ماموران آب و فاضلاب از این موضوع بی خبر بودند این محل را به شبکه آبرسانی وصل نکرده بودند که پس از اطلاع از این مسئله تیم های آب و فاضلاب در محل مستقر و این تاسیسات جدید آبی پردیس سینمایی چهارباغ به شبکه آب وصل کردند.

وی بیان داشت: امروز این انشعاب صورت می گیرد و آب پردیس سینمایی چهارباغ وصل می‌شود.