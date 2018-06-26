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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

کنفرانس خبری صدراعظم آلمان و نخست وزیر اسپانیا؛

مرکل: اروپا به راه‌حل جامعی برای بحران مهاجران دست نمی‌یابد

مرکل: اروپا به راه‌حل جامعی برای بحران مهاجران دست نمی‌یابد

صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسپانیا گفت: اروپا تا جمعه هفته جاری به راه‌حل جامعی برای بحران مهاجران دست نمی‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: راه حل اروپائی برای بحران مهاجران در نشست سران اتحادیه اروپا تا پایان هفته جاری به دست نمی آید.

صدراعظم آلمان ادامه داد: برلین بر آن است تا در شرایط کنونی به توافقات دو جانبه در این راستا ادامه دهد.

وی در کنفرانس خبری همراه با پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا افزود: تا جمعه و در جریان نشست سران به بسته جامعی برای این رویداد نمی رسیم.

نخست وزیر اسپانیا نیز در این دیدار گفت: اروپا در موضوع پناهجویان با بحران جدی سیاسی مواجه است؛ بحرانی که نه تنها انسجام آن را به مخاطره انداخته است، بلکه ثبات در درون برخی کشورهای عضو را نیز با مشکلاتی روبرو کرده است.

کد مطلب 4331648

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