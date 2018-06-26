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۵ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

آمریکا خواستار توقف کامل خرید نفت متحدانش از ایران شد

آمریکا خواستار توقف کامل خرید نفت متحدانش از ایران شد

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از متحدانمان می خواهیم تا نوامبر سال جاری میلادی خرید نفت از ایران را به صورت کامل متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا امروز سه شنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که واشنگتن از کشورهای متحد خود می‌خواهد تا ۴ نوامبر سال جاری میلادی (۱۳ آبان) خرید نفت از ایران را به صورت کامل متوقف کنند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت: قصد داریم جریان مالی ایران را منزوی کرده تا از این طریق رفتار ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار دهیم.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۸ اردیبهشت) به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد و تهدید کرد که تحریم های پیشتر تعلیق شده علیه تهران را بازخواهد گرداند.

کد مطلب 4331757

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