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۲۱ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۰۴

یک مقام آلمانی :

برلین با همسایگان عراق وارد گفتگو می شود

هماهنگ کننده روابط برلین - واشنگتن درباره استراتژی جدید آمریکا درعراق تصریح کرد : آلمان به منظور مشارکت در بهبود وضعیت عراق آمادگی مذاکره با همسایگان این کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، " کارستن ویگت " درگفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل همچنین گفت : رئیس جمهوری آمریکا خواهان برقراری ثبات و دموکراسی درعراق است .

وی افزود : اگر آمریکا به این هدف خود دست یابد نه تنها آلمان بلکه جامعه بین الملل نیزهدف خود را در قبال عراق محقق می داند .

هماهنگ کننده روابط برلین - واشنگتن در ادامه خاطر نشان کرد : درحال حاضر درباره موفقیت استراتژی جدید آمریکا درعراق نمی توان پیش داوری کرد .

ویگت  درباره اینکه آیا استراتژی جدید بوش اوضاع امنیتی عراق را بهترمی کند، گفت : ما بر اساس دلایل محکم و موجه خود در جنگ عراق مشارکت نظامی نداشتیم و درآینده نیز نخواهیم داشت .

بنابراین خوب است آلمانها راهبرد های استراتژیکی را در زمینه حضور نظامی آمریکا در عراق به این کشور ارائه دهد .

این سیاستمدار آلمانی درباره نقش آلمان دربرقراری ثبات درعراق تصریح کرد : آلمان همواره علاقه مند است که آمریکا بتواند در عراق به ثبات دست پیدا کند .

وی با بیان این مطلب که برلین به همین منظور آماده است تا کمکهای دیپلماتیک و سیاسی خود را برای بهبود وضعیت عراق ارائه دهد، افزود : ما همچنین تصمیم داریم در جهت گفتگو با همسایگان عراق مذاکرات مستقیمی را با ایران و سوریه در این زمینه انجام دهیم که پاره ای از آنها درحال انجام است .

 ویگت در پایان گفت : گفتگوهای ما از گفتگوی مستقیم آمریکا مجزا است .

 

 

کد مطلب 433176

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