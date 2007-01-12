نابینایان به دیدن امیدوار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان این دستاورد مهم می تواند به ارتقای کیفی قابل توجه در عرصه تولید انرژی خورشیدی و محاسبات نوری نیز منجر شود.

نتایج و جزئیات کامل این دستاورد مهم در شماره اخیر نشریه فیزیک کاربردی آمریکا به چاپ رسیده و در حقیقت از اصل کلیدی سرپیچی کرده است که بر اساس آن نور نمی تواند از درون حفره ای که کوچکتر از طول موجش باشد، عبور کند.

در واقع فیزیکدانان کالج بوستون پرتوی نور را مجبور ساختند تا در درون کابلی شناور شود که قطر آن کوچکتر از حتی طول موج آن است.

فیزیکدانان این کالج گفتند: دستاورد جدید آنها، درها را به سوی طیف وسیعی از فناوری های جدید از تولید سلول های جدید خورشیدی گرفته تا تجهیزات میکروسکوپی سویچ بر پایه نور برای استفاده در محاسبات نوری می گشاید.

بر اساس گزارش azonano ، فیزیکدانان حتی معتقدند که با استفاده از این فناوری می توان به نابینایان برای مشاهده اجسام کمک کرد.

این تکنیک جدید بر اساس ابداع اخیری صورت گرفته است که بر اساس آن با استفاده از یک آنتن اختراعی پرتوهای نوری قابل مشاهده به روش مشابه عملکرد آنتن های رادیویی در شکار امواج رادویی، گرفته می شوند.