۳ زندانی محکوم به قصاص گلستانی فرصت زندگی دوباره یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرکی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با تلاش های صورت گرفته طی دو ساله گذشته در شعبه ۱۱ صلح و سازش شهرستان گنبدکاووس، سه زندانی محکوم به قصاص با بخشش اولیای دم به زندگی بازگشتند.

وی افزود: این سه نفر از شهروندان شهرستان‌های آزادشهر، گالیکش و رامیان با محدوده سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال بودند که هر کدام از آن ها هفت الی ۹ سال دوره مجازات حکومتی خود را گذرانده بودند.

رئیس شعبه ۱۱ صلح و سازش گنبدکاووس اظهار کرد: طی دو ماه گذشته ۲۰۰ فقره پرونده جرایم غیرعمد دراین شعبه بررسی شد و با تلاش های انجام شده رضایت شاکیان پرونده ها اخذ و زندانیان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ هم ۹ زندانی محکوم به قصاص توسط پیگیری های این شعبه و اخذ رضایت از اولیای دم آزاد شدند، ادامه داد: طی چند سال گذشته مجموعا زمینه آزادی ۶۵۰ نفر با کسب رضایت از شاکیان پرونده ها توسط شعبه ۱۱ صلح و سازش دادگستری گنبد فراهم شده است.

شهرکی با ابراز تاسف از اینکه فعالیت های خیرخواهانه و دوستانه در جامعه کاهش پیدا کرده است، بر لزوم احیای این فرهنگ تاکید کرد و گفت: چنانچه در یک شهر یا محله ۴۰ الی ۵۰ نفر از معتمدین و ریش سفیدان گرد هم جمع شوند و به مسائل و مشکلات افراد جامعه بپردازند از بروز بسیاری از اختلافات و تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی پیشگیری می شود.

رئیس شعبه ۱۱ صلح و سازش گنبدکاووس گفت: ما هم به حکم قصاص و تنبه شدن فرد خاطی اعتقاد داریم اما باید ببینیم واقعا با اجرای این حکم قصاص چه مشکلی حل می شود؟ با توجه به نیازمندی خانواده ها به سرپرست خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی مختلف تلاش می کنیم تا رضایت اولیای دم را جلب کنیم.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از افرادی که مرتکب جرم می شوند از جرم خود آگاهی ندارند و نمی دانند توهین کردن، تهمت زدن و یا سرقت دست کم می تواند دو سال حبس برای آن ها داشته باشد.

لازم به ذکر است محمد شهرکی، خیر نمونه کشوری و رئیس شعبه ۱۱ صلح و سازش گنبدکاووس و همچنین عضو خیرین سلامت استان گلستان است. وی در سال ۹۵ موفق به دریافت تندیس صبرو استقامت از معاون قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهوری شده است و در زمان حادثه انفجار معدن زمستان یورت بیشترین خدمات را به این مجموعه داده است، ساخت بانک امانات پزشکی در گنبدکاووس، ساخت دو مرکز بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه، تهیه جهزیه برای چند صد عروس و داماد تنها بخش کوچکی از فعالیت های این خیر گنبدی است. وی که سرمایه ۱۳ میلیاردی خود را برای استفاده نیازمندان در بانک قرض الحسنه سپرده گذاری کرده است از خیرین و متمولان جامعه خواست تا با سپرده گذاری بخشی از ثروت خود در موسسات قرض الحسنه موجبات رفع مشکلات جوانان را فراهم کنند.