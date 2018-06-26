سرانه ورزشی در شهر یزد باید افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، داود فتح آبادی امروز در نشست خبری ششمین دوره المپیاد ورزشی بسیج در یزد که در ستاد فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر سرانه ورزشی در شهرستان یزد به ازای هر نفر تنها ۲۷ سانتیمتر مربع است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با دیگر نقاط استان کمتر است به نحوی که سرانه فضای ورزشی در مرکز استان نسبت به سایر شهرستان‌ها کمتر است و باید افزایش پیدا کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد عنوان کرد: سرانه ورزشی در سطح کشور یک مترمربع است که در یزد فاصله زیادی با این رقم داریم.

فتح‌ آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی بسیج عنوان کرد: برگزاری این المپیادها، احیای ورزش در محله های یزد را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر این المپیاد ورزشی، آماده هرگونه همکاری با سپاه الغدیر استان یزد هستیم.

فتح آبادی با تاکید بر اینکه باید ورزش را در سطح یزد ارتقاء دهیم و جوانان و اقشار مختلف مردم را به سمت ورزش هدایت کنیم، افزود: برگزاری المپیادهای ورزشی می تواند در زمینه استعدادیابی نیز بسیار موثر عمل کند.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین المپیادهایی می تواند به شناسایی ضعف‌های ورزش استان همچنین ایجاد شور و نشاط در محله‌ها و ارتقاء سطح ورزش یزد کمک کند.

به گزارش مهر، ششمین دوره المپیاد ورزشی بسیج یزد قرار است روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه جاری در ۱۲ رشته در یزد برگزار شود.