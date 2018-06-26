ایران، روسیه و سوریه مانع از تصویب قطعنامه انگلیس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه، ایران و سوریه امروز سه‌شنبه مانع از تصویب با اجماعِ پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی انگلیس برای گسترش اختیارات سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) شدند.

بر اساس پیش نویس این قطعنامه، لندن در تلاش بود تا با گسترده‌ تر کردن اختیارات سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی این سازمان را قادر به اعلام نام کسانی کند که اقدام به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کرده‌ اند.

بر این اساس، هیأت‌ های نمایندگی روسیه، ایران و سوریه خواستار رایزنی‌های بیشتر درباره این پیشنهاد و تعویق رأی‌گیریِ آن تا ۲۴ ساعت آینده شدند.