به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنی عصر سهشنبه در هفدهمین همایش سلامت و زندگی شاهرود با موضوع راهکارهای جراحی فک و صورت و تأثیر آن بر بهبود سلامت مردم به میزبانی تالار شقایقهای دانشگاه صنعتی این شهر ضمن بیان اینکه دندانهای نهفته بین سن ۱۸ تا ۲۵ سالگی ایجاد میشود، ابراز داشت: ۹۰ درصد دندانهای عقل رشد مناسبی ندارد و بهمرور زمان در صورت عدم درمان بهموقع فرد را دچار مشکلات بسیاری میکند بنابراین انجام رادیوگرافی در دوران نوجوانی ضروری است.
وی بابیان اینکه در رادیوگرافی دندان در صورت تشخیص بهموقع بسیاری از کیستها را بهراحتی قابلدرمان خواهد کرد، افزود: در صورت عدم درمان کیست یا تومور در حفرههای دهانی شکستگی فک، مشکل در تکلم یا بلع غذا ایجاد میشود.
مشکل تحلیل استخوان فک قابل درمان است
متخصص جراحی فک و صورت بابیان اینکه بیماریهای لثه، عفونت و استفاده از دندان مصنوعی نامناسب تحلیل استخوان فک را به دنبال دارد، ابراز داشت: باوجود پیشرفت علم و استفاده از فناوریهای نوین با استفاده از دستگاههای پیشرفته کامپیوتری میتوان با تشخیص بهموقع به درمان بیماری کمک کرد.
حسنی در ادامه تصریح کرد: مشکل تحلیل استخوان فک با تکنیکهای ترمیم استخوان و فاکتورهای رشد استخوان قابلدرمان است بهشرط آنکه فرد بهمحض احساس ناراحتی بلافاصله به متخصص فک و صورت مراجعه کند تا ایمپلنت مناسب برای او ساخته شود.
وی افزود: برای افرادی که دارای تومور هستند باید آن قسمت استخوان فک برداشته و سپس بر مبنای آن درمان مناسب را انجام داد، تومور در هر قسمت از بدن با برداشتن حل میشود اما در ناحیه فک علاوه بر زیبایی ظاهری مشکل بلع و تکلم را نیز ایجاد میکند بنابراین چکاب بهموقع میتواند طول درمان را کوتاهتر و عوارض آن را به حداقل کاهش دهد.
کاهش آسیب به فک و صورت در صورت بستن کمربند ایمنی
عضو هیئترئیسه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران بابیان اینکه منشأ تومورها میتواند عفوت های لثه و دندان باشد، ابراز داشت: درواقع میکوشیم تا با ساخت پروتز سیلیکونی و ایمپلنت شرایط روحی و روانی بیمار را به حالت عادی بازگردانیم اما باید توجه داشت هر چه دیرتر بیماری تشخیص داده شود مراحل درمان پیچیدهتر و عوارض آن برای بیمار بیشتر خواهد بود.
حسنی بابیان اینکه بستن کمربند ایمنی ۷۰ درصد آسیب به فک و صورت را کم میکند، تصریح کرد: برخی اوقات افراد در حوادثی نظیر رانندگی یا حتی زمین خوردن ساده دچار مشکلات فک و صورت میشوند که باید برای درمان آنها یک گروه خاص از متخصصان و روش درمانی مناسب بهکارگیری شود.
وی افزود: جراحیهای اصلاح فرم صورت از شایعترین عملهای رایج است که از نظر قدرت بلع و تکلم و زیبایی اهمیت دارد، افرادی با مشکلات عدم قرینگی یا رشد ناهمگون فک باید از نوزادی تا جوانی بهصورت دائم تحت نظر پزشک قرار گیرند تا مراحل درمان آرامآرام انجام شود.
ناشناخته بودن علت عارضه مادرزادی شکاف لب و کام
رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت ایران بابیان اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد علت نقایص مادرزادی نظیر شکاف لب و کام ناشناخته است، ابراز داشت: در وهله نخست باید والدین این کودکان مورد آگاهی قرار گیرند که این مشکل مانع موفقیت فرزند آنها نمیشود و در گام بعدی از تولد تا ۲۰ سالگی درمانهای متعدد و درمواردی پیوند استخوان فک در آنها انجام شود.
حسنی در ادامه تصریح کرد: مشکل مفصل گیجگاهی از دو مشکل استرس و بالانس نبودن مفصل حاصل میشود و به دلیل آنکه این استخوان با عضلات اطراف درگیر است درمان آن نیز طولانی و پیچیده هستند اما در صورت تشخیص بهموقع قابلدرمان خواهند بود.
وی بابیان اینکه ۸۰ درصد مشکلات فک و صورت در صورت تشخیص بهموقع با روش غیر جراحی درمان میشود، افزود: کاهش استرس و مراجعه زودهنگام به پزشک میتواند بسیاری از جراحیهای پیچیده و سخت را کاهش دهد.
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