رشد ۱۷ درصدی تخصیص اعتبارات در شهرستان خاش

به گزارش خبرنگار مهر، حمید الدین یوسفی امشب در جلسه کمیته برنامه ریزی توسعه شهرستان خاش اظهار داشت: شفاف سازی بودجه در میان ۱۹ شهرستان استان باید بر اساس شاخص های توسعه ای هر شهرستان انجام شود و تخصیص اعتبارات در هر شهرستان با در نظر گرفتن ظرفیت ها انجام شود.

رئیس شورای اداری شهرستان خاش افزود: استان های برخوردار از شاخص های توسعه ای، از ظرفیت های کشوری و بدنه ملی برای پیشرفت ها استفاده می کنند و خوشبختانه امروز پروژه های عمرانی و ملی در استان سیستان و بلوچستان از محل اعتبارات متمرکز در حال اجرا است.



وی با تاکید بر حضور موثر مسئولان در مسائل فرهنگی بیان داشت: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید در زمینه مسائل فرهنگی ورود کنند و از ورود آسیب ها به جامعه جلوگیری کنند.



یوسفی اذعان داشت: برای سال ۹۷ بیش از ۶۴ میلیارد تومان بودجه از ۳ محل به شهرستان خاش اختصاص داده شده که قطعا باید در زمینه های مختلف توام با پیشرفت و توسعه توزیع شود.



فرماندار خاش پروژه راه مرزی «روتک» را دخیل در مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی و راه های ارتباطی در سال جاری به پروژه راه مرزی «روتک» و پروژه های راه های ارتباطی دشت «سمسور» به بخش «کورین» و بخش «ایرندگان» به شهرستان مهرستان اعتبارات ویژه ای اختصاص داده می شود.



وی مسئله آب شرب شهرستان خاش را معضلی بزرگ و دیرینه برشمرد و ادامه داد: به علت نقص و آسیب دیدگی لوله ها و شبکه آبرسانی ۴۵ درصد آب به هدر می رود که از محل اعتبارات متمرکز برای اصلاح و رفع مشکلات شبکه آبرسانی شهرستان و سایر مناطق بودجه لحاظ می شود.



این مسئول تصریح کرد: در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های فراوانی در شهرستان خاش داریم و به همکاری متولیان استانی و همراهی بخش خصوصی برای ارتقاء شاخص های گردشگری در تخصیص اعتبارات نیازمند هستیم.



وی افزود: درحوزه برق نیز جامعه هدف توسعه منابع روستاییاست زیرا بیش از ۲۰ روستا در حوزه شهرستان خاش فاقد شبکه برق رسانی است که با تخصیص اعتبار این موارد نیز رفع می شود.



یوسفی تاکید داشت: همه دستگاه ها در اجرای طرح های ملی و استانی نیازمند همکاری یکدیگر هستند و موظفند از تمامی ظرفیت ها و توانایی ها برای توسعه و پیشرفت شهرستان استفاده کنند.

۶۴ میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ به شهرستان خاش تخصیص داده شده است

همچنین دبیر شورای کمیته برنامه ریزی شهرستان خاش نیز در این جلسه اظهار داشت: ویژگی های بودجه کل کشور بر اساس ۵ قانون تنظیم شده که سال های گذشته در ۳۳۷ ردیف تعریف شده بود که جهت کنترل و نظارت هرچه بیشتر به ۱۸۷ ردیف کاهش پیدا کرد.



خانم زین العابدینی با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۴۴ درصد از کل اعتبارات به این شهرستان اختصاص داده شده است، تصریح کرد: به طور کلی در ردیف های تخصیص اعتبارات استان با کاهش مواجه شده ایم ولی در مجموع کشوری ۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تخصیص لحاظ شده است.



وی اذعان داشت: برای سال ۹۷ به شهرستان خاش ۶۴ میلیارد تومان بودجه در قالب ۲۸۸ پروژه تخصیص داده شده و این اعتبارات در زمینه صنعت، اشتغال، گردشگری و صنایع دستی، دانش آموختگی زنان و مردان و... ابلاغ شده که در سال جاری توزیع می شوند.



دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان خاش ادامه داد: نسبت به سال گذشته تخصیص اعتبارات به این شهرستان با رشد متوازن ۱۷ درصدی روبرو شده است.

جذب سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال عامل پیشرفت و توسعه است

رئیس شورای شهرستان خاش نیز در این جلسه گفت: داشته ها باید بر اساس نیاز ها توزیع شود تا اصل عدالت رعایت شود و از رخ داد بی عدالتی در بحث توزیع اعتبارات جلوگیری شود.



عیدمحمد قلندرزهی گفت: نیاز اساسی به شفاف سازی شاخص های توزیع بودجه در بین دستگاه ها وجود دارد تا مشخص شود بودجه شهرستان در چه زمینه ای تخصیص داده می شود.



وی جذب سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال را عامل پیشرفت و توسعه شهرستان دانست و گفت: جذب سرمایه گذاران بومی برای ایجاد اشتغال مناسب در میان جوانان و افراد جویای کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می طلبد مسئولین به این موضوع توجه داشته باشند.



رئیس شورای شهرستان خاش با تاکید بر تخصیص به موقع اعتبارت ادامه داد:ب رای انجام به موقع پروژه های در دست اقدام نیاز به تخصیص اعتبارات در فصول مناسب و اسرع وقت است.

حوزه دینی و فرهنگی در تخصیص اعتبارات کم دیده شده است



همچنین امام جمعه خاش نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات دین اسلام به مسئله برنامه ریزی برای معیشت مردم گفت: مسئولان با افزایش آگاهی و اتخاذ برنامه ریزی درست عامل توسعه و پویایی شهرستان شوند.



حجت الاسلام غلامرضا دهقان افزود:د شمنان نظام علی رغم حضور ایران اسلامی در عرصه های مختلف جهان با بهانه گیری و سعی در کارشکنی به دنبال ایجاد اختلال در کشور هستند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی صبر و شکیبایی را موجب پیروزی و موفقیت دانست و گفت: بودجه و اعتبارتی که به دستگاه های اجرایی اختصاص داده می شود به گونه ای هزینه شود تا با اعتبار موجود چندین کار اساسی انجام شود.

امام جمعه خاش مسئله نظارت بر کارها را مهم و حائز اهمیت دانست و یاد آورشد: حوزه دینی، فرهنگی و مسائل مربوط به این امر در تخصیص اعتبارات کم دیده شده است که امیدواریم در سال جاری مورد توجه ویژه کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار گیرد.