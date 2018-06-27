پمپئو مدعی شد: بحران قطر به نفع ایران است و باید حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری اش در واشنگتن مدعی شد که بحران منطقه خلیج فارس میان دوحه و کشورهای عربی این منطقه باید حل و فصل شود چرا که این بحران به نفع ایران است.

وی در ادامه افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمایل دارد که از شدت این بحران کاسته شده و در نهایت حل شود چرا که این بحران به نفع ایران است.

پمپئو همچنین از همتای قطری اش در خصوص همکاری های استراتژیک و دوستانه میان ۲ کشور و تلاش های دوحه در زمینه مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.

وزیر خارجه قطر نیز در پست توئیتری خود نوشت: قطر و آمریکا به سمت روابط دو جانبه و همکاری در زمینه های مختلف حرکت می کنند.