به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، برنامه ژان مونه پروژه اراسموس کمیسیون اتحادیه اروپا با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمی در زمینه مطالعات اتحادیه اروپا ایجاد شده است.
این پروژه برنامهای برای گسترش آموزش، پژوهش، ورزش و ارتباطات بینالمللی است که توسط کمیسیون اروپا در سال ۱۹۸۷ ایجاد شده و امروزه بودجهای ۱۴.۷ میلیارد یورویی دارد.
گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران اولین و تنها برنده جایزه ژان مونه در ایران است.
همچنین گروه مطالعات منطقهای درصدد است درسهای تخصصی در زمینه اتحادیه اروپا در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری ارائه کند.
گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران برنامه دارد در آینده با همکاری کمیسیون اتحادیه اروپا، برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را ارتقا بخشد.
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