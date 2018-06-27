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۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

از سوی اتحادیه اروپا؛

گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برنده جایزه «ژان مونه» شد

گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برنده جایزه «ژان مونه» شد

گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران موفق به دریافت جایزه آموزشی-پژوهشی ژان مونه اتحادیه اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، برنامه ژان مونه پروژه اراسموس کمیسیون اتحادیه اروپا با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمی در زمینه مطالعات اتحادیه اروپا ایجاد شده است.

این پروژه برنامه‌ای برای گسترش آموزش، پژوهش، ورزش و ارتباطات بین‌المللی است که توسط کمیسیون اروپا در سال ۱۹۸۷ ایجاد شده و امروزه بودجه‌ای ۱۴.۷ میلیارد یورویی دارد.

گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران اولین و تنها برنده جایزه ژان مونه در ایران است.

همچنین گروه مطالعات منطقه‌ای درصدد است درس‌های تخصصی در زمینه اتحادیه اروپا در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ارائه کند.

گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برنامه دارد در آینده با همکاری کمیسیون اتحادیه اروپا، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود را ارتقا بخشد.

کد مطلب 4331920

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