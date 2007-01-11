احتمال دومین آزمایش هسته ای کره شمالی را نمی توان اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،وزیر خارجه چین گفت : با اینکه ما مخالف سرسخت گسترش سلاحهای هسته ای در جهان هستیم اماهنوز هیچ خبر موثقی که ثابت کند کره شمالی قصد انجام دومین آزمایش هسته ای را دارد، در وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، لی زائوکسینگ امروز درجمع خبرنگاران در فیلیپین اعلام کرد: خبرباید بر اساس واقعیت باشد وبرهمین اساس هنوزخبر درستی در رابطه با آزمایش جدید کره شمالی به دست ما نرسیده است.

لی در ادامه اعلام داشت: مواضع چین در این مورد کاملا روشن است و ما امیدواریم تمام کشورها درچارچوب قوانین بین المللی حرکت کنند.

لازم به ذکر است لی به منظور شرکت در اجلاس آسه آن به فیلیپین سفر کرده است.

یادآورمی شود درروزهای اخیر خبرهایی درمورد احتمال انجام دومین آزمایش هسته ای کره شمالی منتشر شده که این خبرها موجب نگرانی کشورهای منطقه وآمریکا شده، وحتی نگرانی آمریکا در این زمینه به حدی بود که دیروز اعلام شد آمریکا به منظور اطلاع دقیق از برنامه های هسته ای کره شمالی، یک اسکادران ازهواپیماهای جاسوسی خود را به کره جنوبی می فرستد.

در همین رابطه کیم یانگ کیو، سخنگوی نظامیان آمریکا درکره جنوبی، اعلام کرده بود: تا پایان ماه جاری یک اسکادران از هواپیماهای F-117 نایت وک (F-117 Nighthawk Stealth ) به کره جنوبی اعزام می شوند.

بر اساس گفته های "کیو" هراسکادران از این هواپیما ها شامل 15 تا 24 جنگده است.

برهمین اساس روز سه شنبه ژنرال بی.بی.بل، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا درکره، اعلام کرده بود که معتقد است درآینده ای نزدیک کره شمالی دومین بمب هسته ای خود را مورد آزمایش قرار می دهد.