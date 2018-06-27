اعلام ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۵ تا ۱۷ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود.

بر این اساس ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان که روز ۱۳ تیرماه عازم این رقابتها خواهد شد به شرح زیر است:



۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی

۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور

۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری

۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی یا میلاد رضانژاد

۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی

۷۱ کیلوگرم: محمدمهدی هداوند

۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی

۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی

۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان

سرمربی: فرشاد علیزاده

مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی، بهروز حضرتی پور، میرحسین (سیامک) قیطاسی، مرتضی پاپی نیا

سرپرست: حسام الدین جعفری

مدیر فنی: حسن بابک



برنامه مسابقات تیم کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

رقابت های اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر و مسابقات اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه برگزار خواهد شد.



طبق قوانین اتحادیه جهانی مراسم قرعه کشی مسابقات یک روز قبل برگزار و کشتی گیران در صبح روز نخست وزن کشی کرده و رقابت های خود را تا راه یابی به دیدار فینال ادامه می دهند و سپس صبح روز دوم وزن کشی مجدد برای کشتی گیران راه یافته به دیدار فینال، رده بندی و شانس مجدد انجام و عصر همان روز رقابت های فینال و رده بندی برگزار خواهد شد.