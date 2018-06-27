  1. استانها
  2. قزوین
۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

از سوی مدیریت شهرداری قزوین؛

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در بوستان الغدیر برگزار شد

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در بوستان الغدیر برگزار شد

قزوین- به مناسبت گرامیداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین و هفته مبارزه با مواد مخدر، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در بوستان الغدیر قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین و هفته مبارزه با مواد مخدر؛ همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در هوای مطبوع و دلنشین صبحگاه بهاری توسط مدیریت شهری قزوین با حضور گسترده و پرشور شهروندان، رئیس، اعضای شورای شهر و مدیران شهری در بوستان الغدیر برگزار شد.

شهروندان از هر گوشه شهر آمده بودند و بزرگ، کوچک، پیر و جوان در حرکاتی هماهنگ به ورزش و نرمش پرداختند.

بر اساس این گزارش؛ همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم و همگانی کردن ورزش در میان شهروندان و ارتقای سطح سلامت در بوستان الغدیر برگزار شد.

پس از ورزش صبحگاهی به قید قرعه به جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 4332039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها