همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در بوستان الغدیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین و هفته مبارزه با مواد مخدر؛ همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در هوای مطبوع و دلنشین صبحگاه بهاری توسط مدیریت شهری قزوین با حضور گسترده و پرشور شهروندان، رئیس، اعضای شورای شهر و مدیران شهری در بوستان الغدیر برگزار شد.

شهروندان از هر گوشه شهر آمده بودند و بزرگ، کوچک، پیر و جوان در حرکاتی هماهنگ به ورزش و نرمش پرداختند.

بر اساس این گزارش؛ همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم و همگانی کردن ورزش در میان شهروندان و ارتقای سطح سلامت در بوستان الغدیر برگزار شد.

پس از ورزش صبحگاهی به قید قرعه به جوایزی اهدا شد.