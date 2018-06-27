تصادف در زنجان دو کشته و ۸ مصدوم برجای گذاشت

سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واژگونی خودرو سواری پراید در محور زنجان به طارم تقاطع روستای تسکین یک کشته و چهار مصدوم برجای گذاشت.
وی علت اصلی وقوع این تصادف را بیاحتیاطی و انحراف به چپ اعلام کرد و گفت: رانندگان باید هر دو ساعت یک بار استراحت کرده و بعد رانندگی کنند.
رئیس پلیسراه استان زنجان همچنین از برخورد رخبهرخ دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محور خدابنده به سلطانیه خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه در این تصادف هم یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.
شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را سبقت غیرمجاز اعلام کرد و گفت: واژگونی وسیله نقلیه اصلیترین عامل فوت در سوانح جادهای استان زنجان است.
شیرمحمدی تأکید کرد: متاسفانه رانندگان به علت نبستن کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو میشوند.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: متأسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده و رانندگان تنها بهمحض دیدن دوربین مداربسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی میکنند.
وی یاد آور شد: بر اساس قانون باید صندلیهای عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.
نظر شما