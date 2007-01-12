اسامی نامزدهای انجمن طراحان لباس آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره جوایز سالانه انجمن طراحان لباس آمریکا که در سه حوزه فیلم، تلویزیون و آگهی های بازرگانی از طراحان لباس تقدیر می کند، این افراد به عنوان نامزدهای دریافت جایزه بهترین طراحی لباس معرفی شده اند: پاتریشیا فیلد (شیطان پرادا می پوشد)، کانسولاتا بویل (ملکه)، نانسی استاینر (لیتل میس سانشاین)، لیندی همینگ (کازینو رویال) و مایکل ویلکینسن (بابل).



در بخش فیلم تاریخی نیز میلنا کانونرو برای "ماری آنتوانت"، شارن دیویس برای "دختران رویایی"، چانگ مان یی برای "نفرین گل طلایی"، ناگیلا دیکسن برای "شعبده باز" و پنی رز برای "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" نامزد شده اند. نامزدهای بهترین طراحی لباس یک فیلم فانتزی عبارتند از کیم بارت (ایراگون)، رنی ایپریل (چشمه)، سامی شلدن (وی به نشانه خصومت)، لالا هوت (هزارتوی پن) و جودیانا ماکوسکی (افراد ایکس: آخرین جایگاه).



در مراسم اعطاء جوایز که روز 17 فوریه در هتل بورلی ویل شایر برگزار می شود، جایزه یک عمر دستاورد هنری به پاتریشیا نوریس، طراح صحنه فیلم هایی مانند "مرد فیل نما"، "ویکتور / ویکتوریا"، "صورت زخمی" و "پایان خشونت"، تعلق می گیرد.