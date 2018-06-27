رئیس کمیته قطری بازسازی نوارغزه وارد فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کرامه پرس، «محمد العمادی» رئیس کمیته قطری بازسازی نوارغزه از گذرگاه «بیت حانون» وارد این منطقه شد.

بر اساس این خبر، العمادی برای اطلاع از آخرین تحولات پروژه و طرح بازسازی نوارغزه که قطر بودجه آن را تأمین کرده به غزه سفر کرده است.

بودجه این پروژه که توسط قطر تأمین شده است ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

دوحه بنا دارد از طریق این طرح پروژه های عمرانی در زمینه زیرساخت های شهری و اسکان را در نوارغزه اجرایی کند، پروژه های امدادی و بازسازی نیز بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.