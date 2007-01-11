رایس نیز مانند بوش ایران را متهم به دخالت درعراق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رایس همچنین ضمن هشدار به ایران گفت : درحالی که تهران علیه منافع آمریکا درعراق دخالت می کند واشنگتن بیکار نخواهد نشست.

اظهارات رایس ساعاتی پس از ارائه استراتژی جدید آمریکا از سوی بوش صورت می گیرد که در آن رئیس جمهور آمریکا ایران را متهم به دخالت در امورعراق و تلاش برای دست یابی به تسلیحات هسته ای برای برهم زدن آرامش درمنطقه کرد.

همچنین درهمین رابطه اوایل امروز منابع خبری از یورش نیروهای آمریکایی درعراق به کنسولگری ایران در اربیل و دستگیری 5 نفر ازکارکنان کنسولگری خبر دادند.

رایس که با فاکس نیوز گفتگو می کرد مدعی شد : آمریکا تصمیم دارد تا پی گیر اقدامهایی باشد که ایران برای بی ثبات کردن عراق و آسیب رساندن به منافع واشنگتن صورت می دهد.

وزیرخارجه آمریکا افزود: شما خواهید دید که آمریکا صرفاً نظاره گر نخواهد بود و به ایران اجازه تداوم این اقدام ها را نخواهد داد.

رایس همچنین قرار است فردا جمعه، برای حمایت ازعراق و ادامه تلاش های دیپلماتیک ضروری برای برقراری صلح درمنطقه خاورمیانه به این منطقه عزیمت کند.