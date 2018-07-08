۱۹۷پایگاه اوقات فراغت در سمنان دایر شد/ ضرورت شناسایی جوانان نخبه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری صبح یکشنبه در نشست ساماندهی طرح اوقات فراغت استان سمنان به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی شاهرود، ضمن بیان اینکه این طرح دارای ظرفیتهای عظیمی است که یکی از آنها شناسایی و جذب جوانان نخبه در تمام رشتهها و بخشها است، تأکید کرد: نکتهای که رابطان طرح اوقات فراغت استان میبایست مدنظر قرار دهند، ارتباط و تعامل با جوانان در طول فصل تابستان و مدتزمان اجرای طرح اوقات فراغت است که میتواند به شناسایی استعدادهای مختلف منجر شود.
وی افزود: از رابطان و مربیان طرح اوقات فراغت در سراسر استان سمنان میخواهیم تا با استمرار ارتباط و تعامل با نوجوانان استان در راستای شناسایی استعدادهای جوانان نخبه در رشتههای مختلف علمی، هنری، قرآنی و ... اهتمام داشته باشند تا بتوانیم زمینهساز رشد استعدادهای توانمند و جوان در استان را فراهم کنیم.
جذابیت همراه با نیازسنجی مخاطبان میسر میشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۱۹۷ پایگاه اوقات فراغت شامل ۸۰ بوستان معرفت و ۱۱۷ بوستان قرآن و عترت در استان ایجاد شده است، جذابیت بخشی به برنامههای اوقات فراغت یکی از عوامل جذب جوانان به آن است، گفت: جذابیت همراه با نیازسنجی مخاطبان میسر میشود که به این نکته نیز باید دقت شود.
شکری خواستار بازنگری در برنامههای اوقات فراغت شد و گفت: در استان سمنان سالها است شاهد اجرای طرح اوقات فراغت هستیم و هرسال احصاء نقاط ضعف و قوت برای ما میتواند، باعث افزایش راندمان برنامهها و کیفی سازی طرح اوقات فراغت شود از سوی دیگر باید توجه داشت که به دلیل مقتضیات زمانه و شرایط حاکم بر فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی و ... هرسال میبایست بازنگری در برنامههای اوقات فراغت صورت گیرد.
وی سومین اولویت طرح اوقات فراغت را ترویج مسئولیتپذیری مدنی از سوی نوجوانان دانست و گفت: رابطان طرح اوقات فراغت میتوانند از فرصت بهدستآمده در ایام تابستان استفاده کرده و با اعطای مسئولیتهای کوچک به جوانان و نوجوانان آنها را برای پذیرفتن نقشهای مختلف در جامعه آماده سازند.
رونق اقتصادی یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ترویج فرهنگ کار و تلاش، آشنایی با مفاهیمی مانند اقتصاد مقاومتی، شعار سال و ... را چهارمین ویژگی و یا ظرفیت اوقات فراغت دانست و تأکید کرد: رابطان طرح اوقات فراغت میبایست فرهنگ کار و تلاش را در بین نوجوانان ترویج دهند.
شکری بابیان اینکه جامعه پویا نیازمند افراد توانمند و پویا است، گفت: یکی از مهمترین مسائل هر کشور ایجاد زمینه رونق اقتصاد محسوب میشود که باید آن را در چرخه تولید و بازرگانی جستجو کرد از سوی دیگر ما معتقد هستیم که آشنایی نسل جوان بافرهنگ کار و تولید و بهرهوری اقتصادی و از طرفی مصرف کالای ساخت داخل برای تقویت اقتصاد ضروری است لذا میبایست از ظرفیت تابستان در راستای ترویج این سبک زندگی نیز بهره برد.
وی در پایان خطاب به رابطان اوقات فراغت استان سمنان گفت: میتوان با اجرای برنامههای مفرحی در کنار نشاط اجتماعی و معنوی به جوانان مسائل جدی را نیز آموخت، برای مثال مربیان طرح غنیسازی اوقات فراغت میتوانند در قالب اردوهای یکروزه نوجوانان را به دیدار کارخانهها، کارگاهها و مشاغل مختلف برده تا جوانان با آنها آشنا شوند.
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