محصولات فرهنگی با مشارکت نهادهای قضایی و امنیتی صیانت می شود

مهدی رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: ستاد صیانت از محصولات فرهنگی بنابه درخواست سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید اقدام به فعالیت های جدیدی کرده است.

وی با بیان اینکه به زودی و طی هفته های آینده احکام کارشناسان این حوزه صادر می شود، تصریح کرد: جز با وحدت و هماهنگی دستگاه های فرهنگی و حتی قضایی و امنیتی نمی توانیم کاری در این زمینه از پیش ببریم.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس، افزود: ساز و کار سازمان سینمایی مشخص کرده فعالیت های این حوزه را مشخص کرده و جهت اجرایی کردن آن تا پایان تیرماه تیم بازرسی به فعالیت خواهند پرداخت.

وی افزود: تیم های بازرسی به شکل مخفیانه و کارآگاهی عمل نخواهند کرد و مراکز تهیه و توزیع کالاهای فرهنگی به طور علنی مورد بازدید قرار می گیرند و به شکلی جدی این مراکز مجاز و غیرمجاز بررسی می شوند.