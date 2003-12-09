سازمانهاي اطلاعاتي اروپا درسركوب عراقي ها به نظاميان آمريكايي كمك مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، منابع اروپايي به تبعات مشاركت سازمانهاي اطلاعات نظامي اروپا در عمليات مسلحانه عليه ملت عراق و كمك به نظاميان آمريكايي براي سركوب مقاومت در عراق هشدار دادند.

به گفته اين منابع، كشورهاي اروپايي به صورت پنهاني، جاسوس ها و مزدوران خود را براي راهنمايي سازمان جاسوسي آمريكا با هدف سركوب مقاومت عراقي ها به اين كشور اعزام كرده اند.

اين گزارش تاكيد كرده است: دستگاههاي اطلاعاتي اروپا، اطلاعات كاملي از عناصر فراري سازمان استخبارات سابق عراق به برخي كشورهاي اروپايي در مورد مخفيگاه ها و انبارهاي سلاح و مهمات و گذرگاه هاي مخفي عراقي ارائه كرده است و در مقابل به اين عناصر حق پناهندگي در اين كشورها را داده است.

سازمانهاي اطلاعاتي اروپا اين اطلاعات را به آمريكاييها مي دهند تا با راضي كردن آنها، به نوعي عدم مشاركت نظامي اروپا در عراق را جبران كند.

اين گزارش هشدار مي دهد كه اروپا نبايد از شيوه و رويكرد آمريكا در تعامل با كشورهاي عربي تبعيت كند، زيرا حمايت پنهاني اروپا از آمريكا در سركوب عراقي ها از ديد اعراب مخفي نخواهد ماند و اروپا را درمحكي جديد در منطقه عربي قرار خواهد داد.