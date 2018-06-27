اخلال در فعالیت کارخانه بازیافت به دلیل نبود مکان برای دفن زباله

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب زباله در این شهرستان، اظهار کرد: برابر قانون برای دفن زباله های برگشتی از کارخانه بازیافت شهرستان رودسر با کمک منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداری باید محلی برای دفن زباله مشخص شود تا با رعایت نکات بهداشتی و اصولی دفن زباله ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون این مکان معرفی نشده است، افزود: این موضوع سبب شده تا همین روند فعالیت کارخانه بازیافت زباله رودسر با مشکلات جدی روبه رو شود.

شهردار رودسر در ادامه به تلاش های صورت گرفته از مسئولان استانی و شهرستانی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در نشست های برگزار شده برای حل این مشکل تلاش شد زباله های برگشتی به منطقه «آلمان لنگه» لنگرود منتقل شود که متاسفانه هنوز توافقات انجام شده عملی نشده است.

وی با بیان اینکه کارخانه بازیافت زباله رودسر در حال حاضر ۳۵ تن زباله این شهر را تحویل می گیرد، تصریح کرد: این کارخانه ظرفیت دریافت زباله های سایر شهرهای شهرستان رودسر را ندارد و این موضوع سبب دپوی زباله در محورهای اصلی شهرستان شده است.

امانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که قول های مساعد مسئولان شهرستان این مشکل هرچه سریعتر حل شود.