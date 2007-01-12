به گزارش خبرگزاری مهر، طی بیانیه مشترک نخست وزیران هند و ژاپن مقرر شد دو کشور در زمینه سه پروژه مشترک مربوط به حوزه علوم و فناوری، پروژه های جدیدی را راه اندازی کنند.

این پروژه ها در سه حوزه برنامه توسعه و تحقیقات مشترک شامل فناوری نانو، علوم زیستی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه پایگاه های دسترسی آزاد به اطلاعات و همکاری مشترک در عرصه تحقیقات دریایی و حفاری های دریایی و اقیانوسی خواهند بود.

بر اساس گزارش ANI دو کشور در زمینه همکاری های فضایی نیز ابراز علاقه کرده اند.

بر این اساس قرار است هند در زمینه طراحی و پرتاب فضاپیمای «چاندرایان» از دانش فضایی و فنی ژاپن استفاده کند.