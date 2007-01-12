بیشترین ترک کار پرستاران در بخش اورژانس اتفاق می افتد

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی پرستاران به علت هایی نظیر کار زیاد دچار بیماری شده و یا ترجیح می دهند که در روزهای تعطیل به علت حجم زیاد کار در بیمارستان حضور نداشته باشند به گونه ای ترک کار به علت حجم بالای کار در بخش های ویژه ، بیشتر در بخش اورژانس اتفاق می افتد.

محمد شریفی مقدم اظهار داشت: پرستاران شاغل در این بخش ها با مشکلات فشار کار زیادی طی شبانه روز روبرو هستند به گونه ای که در بیمارستان هایی نظیر بیمارستان امام خمینی (ره) که به علت قرارداد داشتن با برخی سازمان ها بیشترین بیماران اورژانسی از زندانها ، بهزیستی و بیماران نگهداری شده در گرمخانه ها و امداد هوایی را دارد ، حجم کار در بخش اورژانس این بیمارستان بسیار زیاد است بنابراین با تعداد کم پرستار در این بخش ، پرستاران قادر به ارائه خدمات لازم نیستند.

وی با بیان اینکه عدم حضور پرستاران به علت ناکافی بودن نیروی پرستار در بخش های ویژه می تواند صدمات جبران ناپذیری به بیماران وارد کند ، گفت: با توجه به اینکه برای یک بخش اورژانس در این بیمارستان 18 تخت در نظر گرفته شده است فقط 4 پرستار در این بخش فعالیت می کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری افزود: اغلب بیمارانی که در بیمارستان های دیگر پذیرش نمی شوند به بیمارستان امام خمینی (ره) ارجاع داده می شوند ، بنابراین تعداد مراجعه کنندگان به این بیمارستان در مقابل تعداد پرستاران خدمات دهنده به بیماران بسیار زیاد است به گونه ای بیماران عادی نیز از حداقل خدمات پرستاری محروم هستند.

وی گفت: کافی است ، سیاستگذران و برنامه ریزان کشور نظیر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک شب را تا صبح در بیمارستان حضور داشته باشند تا شاهد فعالیت مداوم پرستاران به علت کمبود نیروی کافی پرستاران در بخش های اورژانس بیمارستان های شلوغی نظیر بیمارستان امام خمینی (ره) باشند و این در صورتی است که حقوق کمی شامل آنان می شود.

شریفی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه پرستاران تمامی توان خود را برای ارائه خدمات به بیماران به کار می گیرند اما بیماران بیش از 60 درصد خدمات لازم را دریافت نمی کنند و این هشدار و خطر بزرگی برای سلامتی مردم است.