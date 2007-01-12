به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بزگر در خوی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: احداث این بیمارستان ها در سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت تصویب شده است و با عملیاتی شدن این برنامه، 2 هزار تخت به ظرفیت بیمارستان‌های کشور افزوده خواهد شد.

وی اعتبار اختصاص یافته به احداث بیمارستان‌های جدید را 40 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این اعتبارات از محل حساب ذخیره ارزی کشور تامین شده است.

برزگر با اشاره به عملیات تکمیل 96 بیمارستان نیمه تمام در کشور، گفت: تا پایان امسال بیش از 25 بیمارستان از این بیمارستان ها به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی همچنین گفت: هم اکنون 870 ساختمان دولتی و عمومی شامل ورزشگاه، مجتمع های فرهنگی - هنری، ساختمان داری، بیمارستان ومجموعه های مذهبی توسط وزارت مسکن و شهرستازی ساخته می شود.

همچنین در ادامه سفر معاون وزیر مسکن وشهرسازی و واگذاری زمین مورد نیاز، مطالعات ساخت بیمارستان جدید خوی آغاز شد.

وی در خصوص احداث این بیمارستان اظهار داشت: این بیمارستان، جزء طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی است که در زمینی به مساحت 3 هکتار و زیربنای 15 هزار متر مربع در مدت 3 سال ساخته می شود.