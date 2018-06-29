کنکور ۹۷ در گروه زبان های خارجی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه آزمایشی زبان های خارجی تعداد ۱۴۵ هزار و ۶۲۴ داوطلب شرکت کرده اند. ۷ هزار و ۵۳۸ نفر داوطلب واقعی و ۱۳۸ هزار و ۸۶ نفر علاقمندان سایر گروه ها هستند که در این گروه شرکت کرده اند.

درهای ورود به حوزه های امتحانی رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) بسته شده و فرآیند برگزاری آزمون در گروه آزمایشی هنر از ساعت ۱۵ (سه بعدازظهر) آغاز شده است.

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به هر داوطلب در کلیه گروه های آزمایشی، یک پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی «دفترچه شماره ۱ و آزمون اختصاصی «دفترچه شماره ۲») داده می شود.

داوطلبان در کلیه گروه های آزمایشی باید پاسخ سوالات دفترچه های عمومی و اختصاصی را در همان برگ پاسخنامه تحویل شده، علامتگذاری کنند.

کلیه سوالات آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع (در انواع C ، D ، E و F ) است.

پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) داوطلبان کلیه گروه های آزمایشی در یک بسته نایلونی و هر یک از دفترچه های آزمون اختصاصی (دفترچه های شماره ۲ و یا ۳ ) نیز در بسته های نایلونی جداگانه، تحویل داوطلبان خواهد شد.

دفترچه مربوط به درس معارف غیراسلام (ویژه داوطلبان اقلیت های دینی) و یا درس زبان غیرانگلیسی در کلیه گروه های آزمایشی در دروس عمومی، دفترچه مربوط به زبان تخصصی آلمانی و فرانسه در گروه آزمایشی زبان های خارجی و دفترچه های شماره ۳ در گروه آزمایشی علوم تجربی (سوالات درس بهیاری) و در گروه آزمایشی علوم انسانی (سوالات درس اصول عقاید و فقه) نیز شخصی سازی شده و مشخصات داوطلبان بر روی جلد دفترچه درج شده است.

آزمون عمومی: سوالات آزمون عمومی داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه در یک دفترچه به نام دفترچه شماره یک چاپ شده است.

این دفترچه همراه با پاسخنامه امتحانی در یک بسته نایلونی بصورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول: عنوان دروس، تعداد سوالات دفترچه آزمون عمومی و مدت زمان پاسخگویی به آنها در هر پنج گروه آزمایشی

عنوان سوال تعداد از شماره تا شماره مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ ۲۰ ۱۸ دقیقه دفترچه شماره ۱ (۱۰۰ سوال) (۷۵ دقیقه) زبان عربی ۲۵ ۲۶ ۵۰ ۲۰ دقیقه فرهنگ و معارف اسلامی * ۲۵ ۵۱ ۷۵ ۱۷ دقیقه زبان انگلیسی * ۲۵ ۷۶ ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

* داوطلبانی که بر اساس علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، به سوالات مربوط به معارف غیر اسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر اساس علامتگذاری بند ۳۷ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، غیرانگلیسی هستند، لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی: دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی (گروه آزمایشی ۵) برای داوطلبان این گروه آزمایشی شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. عنوان سوالات، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به تناسب زبان خارجی انتخابی (انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی) اعلام شده است.

جدول: عنوان دروس، تعداد سوالات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی و مدت پاسخگویی به آنها

عنوان سوال تعداد از شماره تا شماره مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه زبان تخصصی (انگلیسی- فرانسه- آلمانی) ۷۰ ۱۰۱ ۱۷۰ ۱۰۵ دقیقه دفترچه شماره ۲ (۷۰ سوال) (۱۰۵ دقیقه)

* نظر به اینکه آزمون زبان تخصصی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی زبان های خارجی، مخصوص داوطلبانی است که زبان خارجی امتحانی آنان یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی است. آن دسته از داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی که زبان امتحانی آنان بر اساس زبان خارجی مندرج در کارت ورودی یکی از زبان های ایتالیایی و یا روسی است، نیازی به پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ (دفترچه آزمون اختصاصی) ندارند.

براساس برنامه زمانی، ضرورت دارد که پس از پایان آزمون عمومی نسبت به تحویل دفترچه شماره ۱، پاسخنامه و کارت ورودی خود اقدام و با نظر سرپرست سالن امتحانی، جلسه آزمون را ترک کنند.

آوردن وسایل اضافی مانند هرگونه نوشت افزار (به جز مداد و مدادپاک کن و مدادتراش)، کیف، کوله پشتی یا ساک، کتاب، جزوه، ماشین حساب، هر گونه دستگاه ارتباطی (از قبیل تبلت، قلم نوری، تلفن همراه، پیجر، بیسیم، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، نُت، یادداشت و غیره اکیداً ممنوع است.

به گزارش مهر، کنکور سراسری ۹۷ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در کدرشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ با حضور یک میلیون و ۱۱ هزار و ۸۲۵ نفر برگزار می شود.