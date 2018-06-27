آغاز کار علمی منسجم و یکپارچه در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد زارعی در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین حوزه فرهنگ را یکی از مهم‌ترین رویکردهای خود عنوان کرد و گفت: نقش فرهنگ آن چنان برجسته و حیاتی است که به جرأت می‌توان آن را حیات‌ دهنده یک جامعه نامید و بواسطه آن موجبات تعالی جامعه را فراهم ساخت.

وی تحقق دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی را حرکت در مسیر تبیین ارزش‌های اسلامی و تعمیق آگاهی‌های دینی و اعتقادی دانشگاهیان عنوان کرد و ادامه داد: از آنجا که مراکز علمی همواره نقش الگویی در جامعه دارند، هر فعالیت ارزشی و فرهنگی سازنده در دانشگاه به جامعه تسری می‌یابد و زمینه رشد و شکوفایی کشور را فراهم می‌سازد.

زارعی برخورداری از راهکار و ارائه برنامه مناسب در حوزه فرهنگی را مهم برشمرد و بیان کرد: بیشترین کلمه‌ای که امام راحل در طول عمر پر برکت خود بیان کردند حفظ اسلام بوده و وظیفه ماست تا با عملکرد و برنامه‌ریزی خود اسلام ناب محمدی و انقلاب عزیزمان را حفظ، حراست و تقویت کنیم و در این مسیر پیش رو هرگونه انحراف و کج روی را برنمی‌تابیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ابراز امیدواری کرد: که به لطف و مدد الهی و با تعامل سازنده با دیگر نهادهای مرتبط، از هیچ تلاش و حمایتی برای پاسداشت انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ و اندیشه جهاد، شهادت و روحیه انقلابی‌گری دریغ نخواهد کرد.

زارعی نگاه ویژه مسؤلان دانشگاه آزاد اسلامی در دوران جدید با محوریت قرار دادن منویات مقام معظم رهبری را فرصتی مغتنم برای جامعه دانست و خاطرنشان کرد: کار علمی منسجم و یکپارچه یکی از دغدغه‌های اصلی حضرت آقا در این سال‌های اخیر بوده است و به صورت جدی به آن می‌پردازیم.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های مطلوب واحد ورامین – پیشوا، این واحد دانشگاهی به عنوان مسئول راه اندازی، راهبری و پشتیبانی برنامه علمی غذا و امنیت غذایی معرفی شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به رفع مشکلات و چالش‌های دراین حوزه بپردازد.

بر اساس این گزارش، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا که در روزهای اخیر به همراه هیأت رئیسه این واحد دانشگاهی با ائمه جمعه شهرستان‌های ورامین و پیشوا دیدار و گفت‌وگو کرد و با حضور در جوار مزار شهیدان والامقام با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید میثاق کرد.

در این جلسه یک جلد کتاب خطی و نفیس قدیمی با تقریظ با سابقه ترین امام جمعه کشور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین_پیشوا و قرچک اهدا شد.