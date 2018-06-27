اسکان مسافر در سمنان ۲۳۰درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهر سمنان به میزبانی فرمانداری این شهر بابیان اینکه اسکان مسافر طی بهار۹۷ در سمنان ۲۳۰درصد رشد داشت، بیان کرد: به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اسکان مسافران هستیم قطعاً اقامت مسافران می‌تواند در رشد اقتصادی شهر مؤثر باشد بنابراین رد ستاد تسهیلات سفر می‌کوشیم تا موانع را احصاء و آن‌ها را برطرف کنیم.

وی بابیان اینکه طی سه‌ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار نفر در این شهر اسکان داشتند، افزود: برگزاری رویدادهای متخلف فرهنگی به‌منظور جذب گردشگر در دستور کار قرار دارد و همچنین ظرفیت‌های سمنان برای میزبانی بهتر از مسافران و زائران پیگیری می‌شود.

فرماندار سمنان بابیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال جاری بالغ‌بر ۷۴ هزار مسافر از اماکن تاریخی و گردشگری این شهر بازدید کردند، ابراز داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

دانایی در ادامه تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که در راستای آشنایی نسل جوان با داشته‌های تاریخی و فرهنگی در دست اقدام قرار دارد برگزاری هفت دوره باغ گشت است که بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفت و تداوم این روند پیگیری خواهد شد.

وی افزود: سامان‌دهی نمازخانه‌های بین‌راهی، ساخت نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی برای گوشی‌های هوشمند و تکمیل راهدارخانه‌ها و باغ‌موزه دفاع مقدس می‌تواند به توسعه گردشگری سمنان کمک کند که امیدواریم با مشارکت نسل جدید بتوانیم از ایده‌های نو و خلاقانه در راستای جذب مسافر بیش‌ازپیش بهره ببریم.