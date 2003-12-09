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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۹:۱۶

هنرمندان برتر مسابقه ورزش، المپيك و هنر معرفي شدند

مسابقه ورزش المپيك و هنر كه جهت انتخاب آثار برتر كشورمان در دو رشته مجسمه سازي و گرافيك توسط كميته ملي المپيك در محل آكادمي ملي المپيك برگزار شده بود به پايان رسيد و نفرات برتر اين مسابقه جوائز خود را توسط مهندس هاشمي طباء رياست كميته ملي المپيك، سيدامير حسيني رياست آكادمي و جمعي از المپين هاي كشورمان دريافت نمودند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقه با حضور 80 اثر ازهنرمندان كشورمان دردو بخش مجسمه سازي وگرافيك با توجه به مقوله هاي هنر، ورزش و المپيك انجام شد كه درنهايت توسط مصطفي اوجي، ايرج اسكندري، حميد دهقانپورو كامران افشار مهاجراين آثار داوري و قضاوت شد و آراء داوران به شرح زيراعلام گرديد:
بخش مجسمه سازي:
نفر اول: لوح تقدير، ديپلم افتخار و پنج ميليون ريال به امين صدراني طباطبايي به خاطر استفاده مناسب ازمواد درجهت بيان تجسمي مطلوب و دستيابي به توازن و زيبايي
نفر دوم: لوح تقدير، ديپلم افتخار و چهارميليون ريال به عبدالعظيم آذرخيل به خاطرتوجه به ورزش باستاني، سواركاري و استفاده در جهت خلاصه كردن فرم هاي طبيعي
نفرسوم: لوح تقدير وديپلم افتخار و سه ميليون ريال به سيد محمود حسيني به خاطر تلاش و جستجوي پيگيردرتجسم رشته هاي گوناگون ورزشي
بخش گرافيك:
 دراين بخش داوران هيچ كدام ازآثار دريافتي را شايسته دريافت برترين ها ندانست و فقط لوح تقديررا به مهدي تهرانچي براي توجه به مضامين پهلواني، ديني و سنتي اهدا نمود.
شايان ذكر است  آثاربرتر اين مسابقه به رقابتهاي بين المللي كه در شهر لوزان سوئيس برگزار مي شود ارسال خواهد شد . همچنين كليه آثار دريافتي از هنرمندان در نمايشگاهي از تاريخ 9 الي 16 آذرماه به معرض بازديد عموم گذاشته شد و در آخرين روز اين نمايشگاه در همايشي تحت عنوان هنر و ورزش و المپيك از تمامي هنرمندان حاضر دراين رقابتها تقدير به عمل آمد.

 

کد مطلب 43326

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