هنرمندان برتر مسابقه ورزش، المپيك و هنر معرفي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقه با حضور 80 اثر ازهنرمندان كشورمان دردو بخش مجسمه سازي وگرافيك با توجه به مقوله هاي هنر، ورزش و المپيك انجام شد كه درنهايت توسط مصطفي اوجي، ايرج اسكندري، حميد دهقانپورو كامران افشار مهاجراين آثار داوري و قضاوت شد و آراء داوران به شرح زيراعلام گرديد:

بخش مجسمه سازي:

نفر اول: لوح تقدير، ديپلم افتخار و پنج ميليون ريال به امين صدراني طباطبايي به خاطر استفاده مناسب ازمواد درجهت بيان تجسمي مطلوب و دستيابي به توازن و زيبايي

نفر دوم: لوح تقدير، ديپلم افتخار و چهارميليون ريال به عبدالعظيم آذرخيل به خاطرتوجه به ورزش باستاني، سواركاري و استفاده در جهت خلاصه كردن فرم هاي طبيعي

نفرسوم: لوح تقدير وديپلم افتخار و سه ميليون ريال به سيد محمود حسيني به خاطر تلاش و جستجوي پيگيردرتجسم رشته هاي گوناگون ورزشي

بخش گرافيك:

دراين بخش داوران هيچ كدام ازآثار دريافتي را شايسته دريافت برترين ها ندانست و فقط لوح تقديررا به مهدي تهرانچي براي توجه به مضامين پهلواني، ديني و سنتي اهدا نمود.

شايان ذكر است آثاربرتر اين مسابقه به رقابتهاي بين المللي كه در شهر لوزان سوئيس برگزار مي شود ارسال خواهد شد . همچنين كليه آثار دريافتي از هنرمندان در نمايشگاهي از تاريخ 9 الي 16 آذرماه به معرض بازديد عموم گذاشته شد و در آخرين روز اين نمايشگاه در همايشي تحت عنوان هنر و ورزش و المپيك از تمامي هنرمندان حاضر دراين رقابتها تقدير به عمل آمد.