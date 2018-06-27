به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نتایج مدعیان شرکت کننده در هفته نخست لیگ وزنه برداری جوانان و بزرگسالان که به طور همزمان در روزهای ۴ تا ۶ تیر به میزبانی تالار وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، شورای عالی فنی در نظر دارد فردا پنجشنبه پس از نشست ویژه ای به انتخاب و اعلام اسامی ملی پوشان اعزامی به بازیهای آسیایی بپردازد.

امروز نیز رقابت نزدیک و حساسی بین مدعیان سنگین وزن تیم ملی وزنه برداری برای ثبت بهترین رکورد در جریان بود.

بر این اساس در دسته ۱۰۵ کیلوگرم مصاف حساسی بین محمدرضا براری دارنده مدال طلای آسیا، علی هاشمی دارنده مدال طلای جهان و علیرضا سلیمانی در جریان بود که در نهایت محمدرضا براری با مجموع ۴۱۲ کیلوگرم ضمن صدرنشینی این وزن در رکوردگیری تیم ملی، به عنوان یکی از مدعیان اصلی حضور در بازی های آسیایی شناخته شد. براری در یک ضرب ۱۸۷ کیلوگرم و دو ضرب ۲۲۵ کیلوگرم و مجموع ۴۱۲ کیلوگرم در رکوردگیری تیم ملی دسته ۱۰۵ کیلوگرم اول شد.

علی هاشمی با ۱۸۲ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۲۹ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۴۱۱ کیلوگرم را به ثبت رساند. علیرضا سلیمانی نیز با ۱۸۵ کیلوگرم در یک ضرب و ۲۲۶ کیلوگرم در دو ضرب مانند هاشمی مجموع ۴۱۱ کیلوگرم را ثبت کرد.

در دسته فوق سنگین نیز بهداد سلیمی در غیاب سعید علی حسینی در یک ضرب ۲۰۵ و دو ضرب ۲۴۵ کیلوگرم و مجموع ۴۵۰ کیلوگرم را برجای گذاشت. گفته می شود بهداد سلیمی و سهراب مرادی با توجه به رکوردهای ثبت شده، حضورشان در بازی های آسیایی مسجل شده است.