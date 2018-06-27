قرارداد واردات نفت روسیه از ایران همچنان معتبر است

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری تاس از واشنگتن، الکساندر نواک اعلام کرد که این کشور امکان استمرار واردات نفت از ایران پس از تهدیدهای آمریکا را از جنبه حقوقی بررسی می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه واردات نفت روسیه از ایران پس از درخواست آمریکا برای توقف این واردات گفت: ما وضع را از دیدگاه حقوقی بررسی می‌کنیم؛ تفاهم‌نامه با ایران که در سال ۲۰۱۴ میلادی امضا کردیم، همچنان پا برجاست.

پیش از این، آمریکا از همه متحدان خود خواست واردات نفت از ایران را متوقف کنند.

طبق توافق ایران و روسیه در ماه مه سال ۲۰۱۷ میلادی که در تکمیل توافق دو کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی بود، قرار شد روسیه روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.