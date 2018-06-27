به گزارش خبرنگار مهر، عیسی نوشاد بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دیر با تبریک هفته قوه قضاییه، و گرامیداشت یاد شهید آیت الله بهشتی اظهار داشت: منصب قضا از مناصب الهی و فروزنده راهی است که جامعه از آن پرتو و الهام می گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان دیر اضافه کرد: آیت الله شهید بهشتی مظهر عدالت علوی، تندیس مظلومیت و انسانی بسیار متواضع و با رفتاری مودبانه،معمار بزرگ تفکر انقلابی در کشور ما بودند.

نوشاد با بیان اینکه فرمایشات امام جمعه دیر در خصوص حفظ و رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به وضعیت محرومین و مستضعفین نصب العین قضات و مسئولین شهرستان خواهد بود، اظهار داشت: قاضی باید آراسته به اخلاق، تقوا و الگویی شایسته برای همه مسئولان باشد و با احترام، اخلاق و رویی گشاده با مردم سخن بگوید.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه قضایی شهرستان دیر از انتقاد و پیشنهاد سازنده استقبال می‌کند و تمام تلاش خود را در راستای کاهش عیوب و نواقص به کار خواهد برد، افزود: نقد سازنده برای رشد و سازندگی مفید است و همه همکاران ما از از انتقاد و پیشنهاد سازنده استقبال خواهند کرد.

تکریم ارباب رجوع

رئیس دادگستری شهرستان دیر گفت: تکریم ارباب رجوع از خطوط قرمز مجموعه قضایی شهرستان دیر خواهد بود و در این زمینه اجازه بی احترامی و برخورد ناشایست با مردم را به کسی نمی دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی از خود مردم رضایتمندی نسبی از دستگاه قضایی از حیث تحقق حقوق شهروندی وجود دارد و تلاش خواهیم کرد این رضایت مندی نیز بیشتر شود.

نوشاد تصریح کرد: عدالت در برخورد با مراجعه کنندگان و احترام به مردم و تکریم ارباب رجوع یکی از شاخص‌های عدالت در دستگاه قضایی است زیرا این امر موجب اعتماد و رضایت مندی مردم نسبت به دستگاه قضا می شود.

ترویج فرهنگ صلح و سازش

وی با بیان اینکه بزرگان و ریش سفیدان تاثیرگذارترین قشر در ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه هستند، اظهار داشت: نقش نهادهای فرهنگی و ریش سفیدان در کاهش جرم بسیار حائز اهمیت است و هر جا بزرگان قوم و دستگاه های فرهنگی به ما کمک کرده اند پیروز بوده ایم و هرجا منزوی شده اند با افزایش جرم مواجه شده ایم.

رئیس دادگستری شهرستان دیر با تاکید بر این که امنیت عمومی از خطوط قرمز دادگستری شهرستان دیر خواهد بود، افزود: یکی دیگر از خطوط قرمز دادگستری شهرستان دیر امنیت عمومی است و با هرگونه عوامل ناامنی، شرارت، زمین خواری، قاچاق بویژه مشروبات الکلی و خرید و فروش مواد مخدر به شدت برخورد می کنیم.

برخورد با زمین‌خواری

وی با بیان در یکسال گذشته نه تنها زمینی از دولت تصرف نشده بلکه بسیاری از اراضی هم به اموال عمومی برگشت داده ایم، تصریح کرد: با شناسایی و معرفی همه شیوه های زمین خواری، باندهای زمین خوار و بنگاه‌هایی که در مقوله زمین خواری همکاری می‌کنند، در یکسال گذشته هیچ مورد زمین خواری در شهرستان دیر گزارش نشده است.

نوشاد با بیان اینکه ۷۰ درصد پروندهای مربوط به زمین خواری در سطح شهرستان دیر منجر به برگشت زمین به اموال عمومی شده است، گفت: یکی از راه‌هایی که زمین خواران اقدام به تصرف زمین های دولتی می‌کنند خلاهای بین ادارات دولتی است و تا زمانی که ادارات در حال تغییر و تحول املاک بین خود هستند زمین‌خواران اقدام به ثبت املاک دولتی خواهند کرد.

پیشگیری و مبارزه با قاچاق

وی با بیان اینکه اقدامات مؤثری در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق به ویژه مشوبات الکلی در سطح شهرستان دیر با همکاری همه نهادها و دستگاه های مرتبط صورت گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه هر ساله شاهد ورود کالای قاچاق زیادی به ویژه مشروبات الکلی به دیر هستیم که می طلبد نهادهای مسئول مانند نیروی انتظامی و دریابانی حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و نسبت به ورود کالاهای قاچاق به ویژه مشروبات الکلی اقدامات پیشگیرانه تری انجام دهند.

رئیس دادگستری شهرستان دیر ضمن تقدیر از اقدامات خوب مجموعه انتظامی شهرستان دیر، نسبت به ترد اتباع بیگانه و کشفیات اسلحه، سلاح و مهمات، اظهار داشت: با توجه به موقعیت شهرستان دیر، به لحاظ کشت گوجه، اتباع بیگانه زیادی هر ساله وارد این شهرستان می‌شوند و نسبت به اقامت خود در شهرها و روستاهای این شهرستان اقدام می کنند که خود زمینه ساز بسیاری از جرائم حواهند بود.

تشریح بیشترین جرایم رخ‌داده

وی گفت: سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، اختلافات خانوادگی، نزاع و ضرب و جرح بیشترین جرائمی است که در شهرستان دیر اتفاق افتاده است.

رئیس دادگستری شهرستان دیر ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران و تعامل آنها با مجموعه دادگستری شهرستان دیر، اظهار داشت: رسانه‌ها باید در عین اینکه به مسائل و مشکلات می پردازندبا توجه به وضعیت فعلی جامعه مطالبی را طرح نکنند که انتشار آن در حکم آب به آسیاب دشمن ریختن بوده و آرامش و امنیت جامعه را مخدوش سازد.