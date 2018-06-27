انهدام ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان در ۶ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع نظامی یمنی اعلام کردند: طی ۶ روز گذشته در نبرد ساحل غربی یمن ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان با موشک های هدایت شونده هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: طی ۶ روز گذشته در ساحل غربی یمن در عملیات یمنی ها ۹ نفربر و ۵ خودرو زرهی با موشک هدایت شونده منهدم شده است. در این مدت همچنین سه مرکز متجاوزان و مزدوران در ساحل غربی هدف قرار گرفته است.

منابع یمنی همچنین اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن، مواضع نظامیان سعودی را در روستای المدرسه، ابو المض جنوب روستای المعایین در جیزان هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.