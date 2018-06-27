  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

در جریان نبرد ساحل غربی یمن رخ داد؛

انهدام ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان در ۶ روز گذشته

انهدام ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان در ۶ روز گذشته

منابع یمنی از انهدام ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان در نبرد ساحل غربی و حملات توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن به جیزان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع نظامی یمنی اعلام کردند: طی ۶ روز گذشته در نبرد ساحل غربی یمن ۱۳ نفربر و خودرو زرهی متجاوزان با موشک های هدایت شونده هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: طی ۶ روز گذشته در ساحل غربی یمن در عملیات یمنی ها ۹ نفربر و ۵ خودرو زرهی با موشک هدایت شونده منهدم شده است. در این مدت همچنین سه مرکز متجاوزان و مزدوران در ساحل غربی هدف قرار گرفته است.

منابع یمنی همچنین اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن، مواضع نظامیان سعودی را در روستای المدرسه، ابو المض جنوب روستای المعایین در جیزان هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

کد مطلب 4332745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها