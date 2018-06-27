  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۷

وزیر اقتصاد ترکیه:

ترکیه از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا پیروی نمی‌کند

وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که آنکارا از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا پیروی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه امروز چهارشنبه با شرکت در یک نشست خبری، از عدم پیروی آنکارا از تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داد.

وزیر اقتصاد ترکیه در این خصوص گفت: تصمیمات آمریکا برای ما الزام آور نیست؛ ما از تصمیم‌ های سازمان ملل متحد پیروی می‌کنیم. ما تنها منافع ملی خود را پیگیری کرده و بر این اساس به دوستمان ایران توجه داریم تا با اقدامی غیرعادلانه مواجه نشود.

این درحالیست که امروز و بر اساس دستورالعمل صادره از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» (OFAC)  مجوز عمومی مرتبط با «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) درباره قوانین مرتبط با تحریم ها و معاملات با ایران لغو گردید.

