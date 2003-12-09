نيروهاي ائتلاف مستقر درعراق 150 تن از عناصر حزب بعث عراق را آزاد كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه " الزمان"چاپ لندن، نيروهاي ائتلاف مستقردرعراق شماري ازمسئولان حزب بعث ازجمله" سعدون حمادي" رئيس سابق پارلمان ملي عراق و شماري از وزيران سابق كابينه عراق را آزاد كردند.

گفته مي شود، حمادي جزو ليست 55 نفري كه آمريكا درفهرست افراد تحت تعقيب قرار دارد، نيست. نيروهاي ائتلاف مستقر درعراق چند ماه پيش علاوه بر" سعدون حمادي "، " سعدي طعمه" وزير سابق كار و امور اجتماعي، "سمير عبدالوهاب الشيخلي" وزير كشوراسبق عراق، سرهنگ "رشيد التكريتي" يكي از همراهان سابق صدام و شماري ديگر از اعضاي كادر حزب منحل شده بعث و فرماندهان گروهاي عراقي را دستگير كرده بودند كه ديروز همه آنها را آزاد كرد.

برخي از منابع آگاه درعراق اعلام كردند: آزادي اين افراد درحالي صورت مي گيرد كه شوراي حكومت انتقالي عراق درحال تشكيل دادگاه براي محاكمه افراد متهم به ارتكاب جنايات جنگي است.

به گفته اين منابع ، 150 نفر آزاد شده اكثرا از نظاميان سابق عراق هستند. منابع آگاه اطلاع دادند: نيروهاي ائتلاف تاكنون 9هزار تن از مسئولان سابق حزب بعث را در جريان حملات به شهرهاي دياله، تكريت، موصل و ديگر شهرهاي عراق دستگير و به زندان ابوغريب منتقل كرده اند.