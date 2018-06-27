رقابت ۵۷ هزار داوطلب آذربایجان شرقی در کنکور سراسری

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، همزمان با سراسر کشور در روزهای هفتم و هشتم تیرماه صبح و بعدازظهر در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی افزود: آزمون گروه های علوم انسانی و ریاضی و فنی صبح پنجشنبه و آزمون گروه آزمایشی هنر نیز بعدازظهر همان روز برگزار خواهد شد.

پورمحمدی ادامه داد: آزمون گروه علوم تجربی صبح جمعه و گروه زبان های خارجی نیز بعدازظهر این روز برگزار می شود.

رئیس دانشگاه تبریز از شرکت ۵۷ هزار داوطلب کنکور در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: از این بین ۵۰ درصد داوطلبان یعنی ۲۹ هزار نفر در ۶ حوزه امتحانی شهر تبریز حضور پیدا می کنند.