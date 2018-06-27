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۶ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۱۰

رئیس دانشگاه تبریز خبر داد:

رقابت ۵۷ هزار داوطلب آذربایجان شرقی در کنکور سراسری

رقابت ۵۷ هزار داوطلب آذربایجان شرقی در کنکور سراسری

تبریز – رئیس دانشگاه تبریز از رقابت همزمان ۵۷ هزار داوطلب استان آذربایجان شرقی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها خبر داد.

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، همزمان با سراسر کشور در روزهای هفتم و هشتم تیرماه صبح و بعدازظهر در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی افزود: آزمون گروه های علوم انسانی و ریاضی و فنی صبح پنجشنبه و آزمون گروه آزمایشی هنر نیز بعدازظهر همان روز برگزار خواهد شد.

پورمحمدی ادامه داد: آزمون گروه علوم تجربی صبح جمعه و گروه زبان های خارجی نیز بعدازظهر این روز برگزار می شود.

رئیس دانشگاه تبریز از شرکت ۵۷ هزار داوطلب کنکور در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: از این بین ۵۰ درصد داوطلبان یعنی ۲۹ هزار نفر در ۶ حوزه امتحانی شهر تبریز حضور پیدا می کنند.

کد مطلب 4332817

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