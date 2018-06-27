آموزش مردمی مهم ترین راه غلبه بر بحران کم آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم عصر چهارشنبه در همایش «آب، نبض زندگی» با اشاره به مشکلات زیستی پیرامون آب گفت: امروزه علاوه بر کمبود آب، آلودگی رودخانه ها و ذخایر آب زیرزمینی بر مشکلات این حوزه افزوده شده است که به صورت مستقیم بر سلامت مردم تاثیر می گذارد.

وی افزود: فعالیت های کشاورزی با استفاده از کود شیمایی و سموم، استخراج معادن با روش های غیرعلمی، تولید پساب های صنعتی بدون وجود تصفیه خانه های کافی، تخلیه ضایعات در رودخانه ها و کانال ها و نیز خروجی واحدهای فرآورده های نفتی از عوامل اصلی آلودگی آب در کشور به شمار می رود.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: مدیریت علمی و اصولی آب، آموزش مردم و جلب مشارکت همگانی از اقدامات لازم برای غلبه بر بحران کم آبی در کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با اشاره به افزایش ۴۰ درصد بارندگی ها در استان نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: این موضوع نباید ما را از صرفه جویی غافل کند و همچنان باید منابع آب با برنامه ریزی مصرف شود.

مصرف سرانه آب شرب در ایران دو برابر متوسط جهانی

سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این همایش میانگین بارش در کشور را سالانه ۲۵۰ میلیمتر دانست و عنوان کرد: این رقم تنها یک سوم میانگین بارش در دنیاست و به همین دلیل مصرف صحیح منابع آبی بیش از پیش ضرورت دارد.

غفارزاده افزود: مصرف سرانه آب شرب در ایران ۲ برابر متوسط جهانی و در بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روشهای سنتی میزان بهره وری یک چهارم استاندارد جهانی است که همه اینها به معنی اتلاف آب و از دست دادن منابع سطحی و زیرزمینی است.

گفتنی است، در این مراسم از چهار کتاب آب نیروی زندگی من، قدرت آب، زنده باد آب و و اسرار دریاها که به زبان ساده برای استفاده کودکان و خانواده ها نوشته شده رونمایی شد.