فیلم افتتاحیه جشنواره برلین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که زندگی ادیت پیاف (1963-1915)، یکی از محبوب ترین خواننده های فرانسه را به تصویر کشیده، در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش در می آید. نقش ادیت پیاف را ماریون کوتیلارد بازی کرده که امسال فیلم "یک سال خوب" ساخته ریدلی اسکات را به روی پرده داشت و ژرار دوپاردیو و امانوئل سینیه از دیگر بازیگران فیلم هستند.



"زندگی به رنگ صورتی" داستان زندگی دختری از محله های فقیرنشین پاریس است که به یکی از معروف ترین چهره های دنیای سرگرمی تبدیل شد، اما یک رسوایی بزرگ زندگی او را از این رو به آن رو کرد.



ماریون کوتیلارد در صحنه ای از "زندگی به رنگ صورتی"

اکنون با گذشت بیش از 40 سال از مرگ پیاف، فیلم الیور دان یک یادبود سینمایی برای خواننده ای است که فراز و نشیبهای زندگی خود را در ترانه موفق "برای هیچ چیز متاسف نیستم" (1960) به خوبی خلاصه کرد. پیاف با گروهی از معروف ترین چهره های فرهنگی و هنری اروپا نظیر ژان کوکتو، شارل آزناور و مارلنه دیتریش دوست بود.

"زندگی به رنگ صورتی" نام یکی از ترانه های معروف پیاف است که در 1946 اجرا شد. او شعر این ترانه را در دوران اشغال پاریس توسط نیروهای نازی در جنگ جهانی دوم نوشت. پیاف تصور نمی کرد "زندگی به رنگ صورتی" موفق از کار در آید، اما این اتفاق افتاد و حتی بارها توسط خوانندگان دیگر اجرا شد ( در 1998 یک "جایزه گرمی تالار مشاهیر" به ترانه پیاف تعلق گرفت).او در 48 سالگی درست یک روز پیش از ژان کوکتو، دوست شاعر، رمان نویس و فیلمساز خود درگذشت و درگورستان معروف پرلاشز در پاریس دفن شد. "زندگی به رنگ صورتی" برای دریافت خرس طلایی جشنواره فیلم برلین با بیش از 20 فیلم دیگر رقابت می کند.