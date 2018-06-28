مشکلات مالی سد راه پیشرفت هیئت قایقرانی همدان/حمایت لازم است

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت قایقرانی استانهمدان اظهار داشت: قایقرانی همدان از سال ۸۸ تأسیس و شروع به کارکرده و در این ۹ ساله توانسته موفقیتهای خوبی کسب کند و در حال حاضر ۷ نفر از ورزشکاران استان همدان در اردوی تیم ملی قایقرانی کشور حضور دارند.
وی بابیان اینکه کیمیا زارعی یکی از قایقرانان نوجوانان استان همدان در بازیهای آسیایی کره جنوبی حضور دارد، گفت: استانهمدان جزو استانهای مطرح کشور در قایقرانی است.
قایقرانی همدان در مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی صاحبرأی است
ضروری عنوان کرد: قایقرانی همدان در مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی صاحبرأی است و آرزو حکیمی بهعنوان نماینده ورزشکاران در فدراسیون قایقرانی حضور دارد.
وی بابیان اینکه طی ۹ سال گذشته بیشترین مدال آسیایی طلا، نقره و برنز را کسب کردهایم که در نوع خود بینظیر است، گفت: جزو معدود هیئتهای ورزشی هستیم که توانستهایم این افتخارات را کسب کنیم که حاصل تلاش مربیان و ورزشکاران هیئت بوده است.
رئیس هیئت قایقرانی استانهمدان عنوان کرد: طی چند سال اخیر کمبود تجهیزات ما را با مشکلات زیادی روبهرو کرده اما سال گذشته توانستیم تعداد زیادی قایق از فدراسیون بگیریم و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز تجهیزات بدنسازی را در اختیار ما گذاشت کمااینکه در سفر اخیر رئیس فدراسیون به همدان قول گرفتیم که تعدادی قایق به همدان اهدا شود.
تلاش برای هماهنگی تمرین در سد کلان ملایر
ضروری با اشاره به مکان تمرین قایقرانان استان همدان گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته ورزشکاران ما در سد آبشینه همدان و استخری که در اختیار هیئت بوده تمرینات خود را دنبال میکنند و در ملایر نیز ورزشکاران در دریاچه پارک کوثر تمرین میکنند که به دنبال هماهنگی برای تمرین در سد کلان ملایر هستیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه زیرساختهای آبی استان همدان امسال مناسب بوده که میخواهیم از پتانسیلهای تویسرکان و رزن نیز در این زمینه استفاده کنیم تا بتوانیم استعدادهای خوبی را به کشور معرفی کنیم.
راهاندازی هیئت قایقرانی نهاوند
رئیس هیئت قایقرانی استانهمدان با اشاره به شهرستانهای فعال استان همدان گفت: در حال حاضر دو شهرستان فعال ملایر و کبودرآهنگ در استان همدان به ارائه آموزش ها می پردازند و با هماهنگیهای صورت گرفته به دنبال راهاندازی هیئت قایقرانی نهاوند هستیم.
ضروری افزود: همچنین ما در حال حاضر ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر ورزشکار سازمانیافته دارای بیمه ورزشی داریم که خوشبختانه بهصورت حرفهای فعالیت میکنند و در زمینه مربی نیز برخلاف گذشته که از بیرون استان استفاده میکردیم مربیان خوبی در همدان داریم.
مشکلات مالی سرعت پیشرفت هیئت قایقرانی استانهمدان را کاهش داده است وی بابیان اینکه مشکلات مالی سرعت پیشرفت هیئت قایقرانی استانهمدان را کاهش داده است، بیان کرد: شرایط چند سال اخیر در کشور وضعیت مالی هیئتهای ورزشی استان را تحت تأثیر قرار داده و انتظار داریم با حمایتهای استاندار همدان بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.
رئیس هیئت قایقرانی استانهمدان عنوان کرد: رشته قایقرانی از رشتههای پر مدال بوده که میتواند جایگاه ورزش استان را ارتقا دهد از همین رو مسئولان باید نگاه ویژهای به قایقرانی استان داشته باشند.
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