پلمب دو واحد صنفی میوه فروشی/ حمله با چاقو به مامورین اجرائیات

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد غلامیان در رابطه با جزئیات خبر افزود: این دو واحد صنفی که با سد معبر پیاده روها علاوه بر نازیبا کردن چهره شهر و آلوده کردن محیط شهر، مزاحمت های زیادی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده بودند، پلمب شدند.

غلامیان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه به این واحدهای صنفی اخطارهای مکرر داده شده بود، به علت بی توجهی به اخطارها، این حکم از روز گذشته اجرا شد.

وی افزود: این واحدهای متخلف بر اساس رای ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پلمب شده اند و ۵ سال از صدور این رای می گذرد که با دستور قاطع شهردار این رای اجرا شد.

مدیر اجرائیات شهرداری یاسوج همچنین از حمله به مامور شهرداری یاسوج خبر داد و گفت: زمانی که نیروهای اجرائیات شهرداری در حال رفع سد معبر از خیابان های شهر بودند، یکی از رانندگان وانت بارهای میوه فروش با چاقو به نیروهای شهرداری حمله ور شد.

غلامیان ابراز داشت: در این حادثه که در بلوار شهید قرنی شهر یاسوج و جلوی مرکز بهداشت رخ داد، یکی از نیروهای شهرداری یاسوج مصدوم شد.

غلامیان تصریح کرد: ماه گذشته نیز یکی از رانندگان وانت بارهای میوه فروش با ضربه سنگ سر یکی از ماموران وظیفه شناس شهرداری را شکست.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری یاسوج گفت: یکی از سیاست های مدیریت شهری یاسوج مقابله جدی با سد معبر در پیاده روهای شهر با در نظر گرفتن کامل حفظ حقوق و کرامت دستفروشان است.