  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

با ابلاغ گمرک؛

سازوکار صادرات انواع فلزات مشخص شد

سازوکار صادرات انواع فلزات مشخص شد

بر اساس اعلام گمرک، صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا نمایندگان رسمی امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا نمایندگان رسمی امکان پذیر است.

بر اساس این بخشنامه، پس از اظهار اقلام صادراتی اشاره شده در گمرک، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به واحد ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده تا پس از اعمال کنترلهای لازم و صدور تائیدیه سیستمی برای صادرات، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر شود.

در این بخشنامه آمده است: اعمال کلیه کنترلهای موضوع نامه‌های صدرالاشاره (اعم از واجد شرایط بودن صادرکننده، نگهداری سقف میزان سهمیه صادرات، احراز گواهی انجام تعهدات تاأمین نیاز داخل در بورس کالا و ...) بر عهده واحد ذیربط صدور تأییدیه صادرات (در وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود.

کد مطلب 4333130
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها