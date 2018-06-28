سازوکار صادرات انواع فلزات مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا نمایندگان رسمی امکان پذیر است.

بر اساس این بخشنامه، پس از اظهار اقلام صادراتی اشاره شده در گمرک، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به واحد ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده تا پس از اعمال کنترلهای لازم و صدور تائیدیه سیستمی برای صادرات، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر شود.

در این بخشنامه آمده است: اعمال کلیه کنترلهای موضوع نامه‌های صدرالاشاره (اعم از واجد شرایط بودن صادرکننده، نگهداری سقف میزان سهمیه صادرات، احراز گواهی انجام تعهدات تاأمین نیاز داخل در بورس کالا و ...) بر عهده واحد ذیربط صدور تأییدیه صادرات (در وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود.